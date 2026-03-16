El look total pink de Sarah Burlando en Brasil: "La séptima maravilla del mundo"

En medio de unos días de descanso en Río de Janeiro, Barby Franco compartió con sus seguidores algunas postales muy especiales de su viaje junto a su hija, Sarah Burlando. Entre paseos, juegos y recorridos turísticos, madre e hija disfrutaron de la ciudad brasileña y aprovecharon para conocer algunos de sus lugares más emblemáticos.

Sarah Burlando

Uno de los momentos más comentados del viaje fue su visita al imponente Cristo Redentor. Desde allí, la modelo publicó una imagen de Sarah Burlando que rápidamente se volvió protagonista en redes sociales por el look de la pequeña. Junto a la foto, Barby escribió con orgullo: “La séptima maravilla del mundo”.

Un estilismo delicado y bien cuidado

El outfit de Sarah Burlando apostó por una estética dulce y moderna. La pequeña lució un conjunto de dos piezas en rosa pastel, un tono clásico dentro de la moda infantil que transmite frescura, delicadeza y alegría. El estilismo monocromático logró un efecto visual armónico, ideal para una jornada al aire libre.

Sarah Burlando en Río de Janeiro

La parte superior del look fue uno de los puntos más llamativos: un crop top sin mangas con aplicaciones de flores tridimensionales en el frente. Esto aporta textura y volumen al conjunto, además de sumar un aire romántico muy presente en colecciones infantiles inspiradas en la moda couture.

El gran lazo como protagonista

La falda continuó con la misma paleta rosa y se destacó por un gran moño frontal, un detalle decorativo que se convirtió en el centro del estilismo de Sarah Burlando. Este tipo de elemento suele utilizarse en la moda infantil para aportar un toque lúdico y elegante al mismo tiempo.

Sarah Burlando

El peinado acompañó perfectamente el outfit. Sarah Burlando llevó el cabello recogido en dos pequeños rodetes laterales, un estilo fresco y divertido que deja el rostro despejado y refuerza la estética infantil del conjunto. El resultado fue un look que combina romanticismo, detalles llamativos y una paleta suave, ideal para una postal inolvidable desde Brasil.