Mora Calabrese compartió un adelanto del cuarto de su hija Rosario en redes sociales mientras terminan de armar cada rincón con mucho amor. Abel Pintos y su pareja construyeron una historia de más de diez años juntos, sellaron su matrimonio en septiembre de 2021 y consolidaron una familia ensamblada junto a Guillermina —a quien el cantante adoptó y le dio su apellido—, Agustín, que llegó en octubre de 2020, y la menor de la casa, nacida en septiembre de 2024.
Cada mueble, textura y objeto elegido refleja una mirada dulce y cercana, pensada para acompañar el crecimiento de la nena con calidez cotidiana y estética cuidada. En este ambiente se percibe el cuidado por los pequeños gestos, donde lo funcional convive con lo afectivo y convierte un dormitorio infantil en un escenario lleno de vida, juegos y ternura.
Abel Pintos y Mora Calabrese: Estampados florales y una cama con mucha ternura
Sobre la pared clara del cuarto de Rosario Pintos Calabrese asoman flores en tonos rosados y malvas distribuidas con aire descontracturado, una propuesta decorativa que aporta frescura y dulzura sin recargar el ambiente. El cartel con la leyenda "En proceso.." deja ver que el montaje avanza paso a paso, sumando encanto a una escena doméstica real y espontánea. Esa sensación de obra viva, en pleno armado, le da autenticidad a la postal y muestra cómo la familia disfruta cada etapa del proyecto antes de darlo por terminado.
La cama combina una estructura tapizada en gris suave con ropa de cama clara y un almohadón con forma de la inicial "R" en rosa empolvado. El gris aporta serenidad y neutralidad, mientras que el rosa pastel suma un toque tierno y personalizado que identifica de inmediato el espacio de la protagonista. Un detalle que salta a la vista es el juego de sábanas con estampas florales a juego con la pared, un recurso clásico de interiorismo infantil que unifica la paleta cromática y genera armonía visual desde el primer golpe de vista. Repetir un mismo motivo gráfico en muros y textiles ayuda a que la mirada fluya sin estridencias y transmite una sensación de abrigo ideal para la hora de dormir.
Madera noble y un sector creativo a medida, los elegidos de Abel Pintos y Mora Calabrese
A un costado, un estante abierto de madera clara ordena libros, carpetas, contenedores organizadores y recipientes blancos repletos de pinceles, fibras y marcadores de múltiples colores. Esa organización a la vista invita a manipular materiales, curiosear y experimentar con libertad en el día a día. Tener los elementos de dibujo al alcance fomenta la autonomía desde temprana edad y transforma la rutina diaria en una oportunidad constante de descubrimiento.
Cerca del piso de parquet de madera, un caballete de mesa sostiene un lienzo con trazos coloridos en amarillo, rojo, azul y negro, reforzando el espíritu lúdico del cuarto. El contraste entre la calidez de la madera natural, los zócalos blancos y la textura del piso crea un escenario equilibrado, funcional y muy acogedor para jugar o descansar. En la decoración de interiores para chicos, apostar por maderas nobles y tonos amables resulta una jugada ganadora: aporta durabilidad, suma calidez en invierno y dialoga con facilidad con accesorios coloridos sin perder armonía.
Rosario Pintos Calabrese: Un refugio familiar con impronta propia
El diseño de este dormitorio logra un equilibrio encantador entre lo práctico y lo emotivo, adaptándose a las distintas etapas que atraviesa la niña. La presencia de elementos decorativos sutiles, como un espejo redondo de borde oscuro que asoma en el extremo superior izquierdo, suma profundidad y carácter sin restarle protagonismo a los colores suaves. Ese contraste sutil en el marco rompe la monotonía de los tonos pasteles y ancla el rincón con un detalle de diseño bien resuelto.
Cada rincón habla de una dinámica familiar atenta a los afectos, donde la estética acompaña los juegos y el descanso diario con naturalidad. Lejos de buscar una puesta en escena fría o rígida, el cuarto prioriza la comodidad, el movimiento y el vínculo cotidiano en casa. Así, este espacio se transforma en el refugio ideal para que la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese, Rosario, despliegue su imaginación, descubra nuevos colores y crezca rodeada del cariño de toda su familia.