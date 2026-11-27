Mora Calabrese compartió un adelanto del cuarto de su hija Rosario en redes sociales mientras terminan de armar cada rincón con mucho amor. Abel Pintos y su pareja construyeron una historia de más de diez años juntos, sellaron su matrimonio en septiembre de 2021 y consolidaron una familia ensamblada junto a Guillermina —a quien el cantante adoptó y le dio su apellido—, Agustín, que llegó en octubre de 2020, y la menor de la casa, nacida en septiembre de 2024.

Cada mueble, textura y objeto elegido refleja una mirada dulce y cercana, pensada para acompañar el crecimiento de la nena con calidez cotidiana y estética cuidada. En este ambiente se percibe el cuidado por los pequeños gestos, donde lo funcional convive con lo afectivo y convierte un dormitorio infantil en un escenario lleno de vida, juegos y ternura.

Abel Pintos y Mora Calabrese: Estampados florales y una cama con mucha ternura

Sobre la pared clara del cuarto de Rosario Pintos Calabrese asoman flores en tonos rosados y malvas distribuidas con aire descontracturado, una propuesta decorativa que aporta frescura y dulzura sin recargar el ambiente. El cartel con la leyenda "En proceso.." deja ver que el montaje avanza paso a paso, sumando encanto a una escena doméstica real y espontánea. Esa sensación de obra viva, en pleno armado, le da autenticidad a la postal y muestra cómo la familia disfruta cada etapa del proyecto antes de darlo por terminado.

El cuarto de Rosario, la hija menor de Abel Pintos y Mora Calabrese

La cama combina una estructura tapizada en gris suave con ropa de cama clara y un almohadón con forma de la inicial "R" en rosa empolvado. El gris aporta serenidad y neutralidad, mientras que el rosa pastel suma un toque tierno y personalizado que identifica de inmediato el espacio de la protagonista. Un detalle que salta a la vista es el juego de sábanas con estampas florales a juego con la pared, un recurso clásico de interiorismo infantil que unifica la paleta cromática y genera armonía visual desde el primer golpe de vista. Repetir un mismo motivo gráfico en muros y textiles ayuda a que la mirada fluya sin estridencias y transmite una sensación de abrigo ideal para la hora de dormir.

Madera noble y un sector creativo a medida, los elegidos de Abel Pintos y Mora Calabrese

A un costado, un estante abierto de madera clara ordena libros, carpetas, contenedores organizadores y recipientes blancos repletos de pinceles, fibras y marcadores de múltiples colores. Esa organización a la vista invita a manipular materiales, curiosear y experimentar con libertad en el día a día. Tener los elementos de dibujo al alcance fomenta la autonomía desde temprana edad y transforma la rutina diaria en una oportunidad constante de descubrimiento.

Cuarto de Rosario Pintos Calabrese: Vinilos de flores en tonos rosa lila y bordó

Cerca del piso de parquet de madera, un caballete de mesa sostiene un lienzo con trazos coloridos en amarillo, rojo, azul y negro, reforzando el espíritu lúdico del cuarto. El contraste entre la calidez de la madera natural, los zócalos blancos y la textura del piso crea un escenario equilibrado, funcional y muy acogedor para jugar o descansar. En la decoración de interiores para chicos, apostar por maderas nobles y tonos amables resulta una jugada ganadora: aporta durabilidad, suma calidez en invierno y dialoga con facilidad con accesorios coloridos sin perder armonía.

Rosario Pintos Calabrese: Un refugio familiar con impronta propia

El diseño de este dormitorio logra un equilibrio encantador entre lo práctico y lo emotivo, adaptándose a las distintas etapas que atraviesa la niña. La presencia de elementos decorativos sutiles, como un espejo redondo de borde oscuro que asoma en el extremo superior izquierdo, suma profundidad y carácter sin restarle protagonismo a los colores suaves. Ese contraste sutil en el marco rompe la monotonía de los tonos pasteles y ancla el rincón con un detalle de diseño bien resuelto.

Abel Pintos y Mora Calabrese eligieron para Rosario un rincón de arte con caballete, estantes de madera con marcadores

Cada rincón habla de una dinámica familiar atenta a los afectos, donde la estética acompaña los juegos y el descanso diario con naturalidad. Lejos de buscar una puesta en escena fría o rígida, el cuarto prioriza la comodidad, el movimiento y el vínculo cotidiano en casa. Así, este espacio se transforma en el refugio ideal para que la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese, Rosario, despliegue su imaginación, descubra nuevos colores y crezca rodeada del cariño de toda su familia.