El emotivo mensaje de Mora Calabrese a Abel Pintos luego de su encuentro con el papa León XIV

La visita del Papa León XIV a la Argentina movilizó a todo el país, generando momentos de espiritualidad, emoción y comunión entre los fieles. En el marco de su recorrida por diversas instituciones, el Sumo Pontífice acudió al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. Allí, Abel Pintos protagonizó uno de los pasajes más conmovedores de la jornada al homenajear a la máxima autoridad de la Iglesia católica. El evento combinó el fervor religioso con la sensibilidad artística, conmoviendo a todos los presentes en el santuario. Desde la capilla del mismo establecimiento, su esposa, Mora Calabrese, siguió de cerca cada instante de la presentación con inmenso orgullo, y no dudó en volcar sus sentimientos públicamente compartiendo unas sentidas palabras a través de sus historias de Instagram.

Las historias de Mora Calabrese sobre el Papa León XIV

Así cantó Abel Pintos frente al Papa León XIV

El encuentro espiritual y artístico de Abel Pintos y el Papa León XIV se concretó este lunes 9 de noviembre por la mañana, durante la primera visita apostólica del pontífice a la Argentina. El escenario fue el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole. Allí, frente a la mirada atenta y conmovida de la máxima autoridad de la Iglesia, el cantante interpretó una versión acústica de su éxito "La llave".

Abel Pintos se presentó acompañado por sus guitarristas, sus coristas y el propio coro de residentes de la institución asistencial, logrando una atmósfera de profunda comunión y sensibilidad artística que conmovió a todos los presentes. Como un gesto de inmenso valor personal y gratitud por la invitación formal que le enviaron desde el Vaticano, el músico encargó la fabricación de tres guitarras acústicas especiales para la histórica ocasión: una fue entregada como regalo directo para el papa León XIV, otra quedó como obsequio para el establecimiento de Don Orione y la tercera permaneció en manos del artista. Al finalizar el acto ecuménico, el Santo Padre aplaudió con enorme calidez y felicitó personalmente al intérprete, expresándole un sincero e inolvidable "Gracias por la música".

Las palabras de Mora Calabrese para Abel Pintos

La ceremonia en el santuario del Cottolengo Don Orione contó con una selecta pero significativa lista de asistentes. En las primeras filas del salón principal, se ubicaron el Papa León XIV, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y las máximas autoridades eclesiásticas del país. Junto a ellos compartieron el espacio los directivos del establecimiento, los trabajadores de la salud y los cerca de 400 residentes con discapacidades que integran la comunidad. Mezclada entre los invitados especiales y viviendo cada segundo con gran intensidad, Mora Calabrese estuvo presente respaldando a su marido.

Tras concluir la interpretación del músico, la empresaria exteriorizó su emoción y orgullo. La esposa de Abel Pintos capturó la esencia de ese momento único y subió un video de la canción que él acababa de cantar ante el Santo Padre. Para acompañar las conmovedoras imágenes de la transmisión oficial que recorrieron el mundo entero, redactó una afectuosa dedicatoria pública dirigida al cantautor bahiense. “¡Emocionante! Mi amor y admiración por vos Abel Pintos”, escribió con ternura y amor hacia el artista.

El homenaje musical de Abel Pintos consagró un hito en la unión familiar y artística de la pareja, consolidado en la dedicatoria de Mora Calabrese hacia su esposo tras su histórica presentación. La agenda del Papa León XIV continuará con una intensa actividad pastoral en suelo rioplatense. Tras oficiar su multitudinaria misa en Palermo y reunirse con líderes del clero y la sociedad civil, el Sumo Pontífice viajará este martes a la provincia de Córdoba para celebrar una Eucaristía masiva en la Escuela de Aviación Militar. Finalmente, el miércoles culminará su gira visitando la icónica Basílica de Luján antes de partir rumbo a Perú.