Abel Pintos cantó para el papa León XIV y transmitió la emoción de los argentinos en el Cottolengo Don Orione

La llegada del Papa León XIV a la Argentina marcó un hito de profunda espiritualidad para todo el país. Tras aterrizar el domingo 8 de noviembre, el Sumo Pontífice fue recibido en el aeropuerto por el presidente Javier Milei, una comitiva de altas autoridades eclesiásticas y funcionarios, junto a una multitud de fieles que desbordaban entusiasmo y devoción. En el marco de su intensa agenda oficial, su segundo día en la nación estuvo impregnado de una inmensa sensibilidad social y humana. El Santo Padre se trasladó hacia la localidad de Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, un espacio emblemático que asiste a personas con discapacidades múltiples. En este conmovedor escenario, rodeado de residentes, voluntarios y trabajadores de la institución, el Sumo Pontífice recibió un emotivo homenaje musical a cargo de Abel Pintos, quien personificó la emoción de los argentinos.

Abel Pintos, Papa Leon XIV

Abel Pintos cantó para el Papa Leon XIV y transmitió la emoción de los argentinos en el Cottolengo Don Orione

Papa León XIV inició su segundo día de actividades en Buenos Aires en Claypole, donde saludó a cientos de fieles y fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Su día comenzó en el Pequeño Cottolengo Don Orione, un espacio emblemático que asiste a personas con discapacidades múltiples. Allí, Abel Pintos se encargó de homenajearlo musicalmente, junto al coro del lugar. La presentación se llevó a cabo en el salón principal, minutos después de que el Sumo Pontífice arribara al predio que asiste a cerca de 400 personas con discapacidades.

A las 9:23, el artista interpretó su tema “La Llave”, una elección cargada de significado espiritual debido a la profunda fe personal del músico. Según expuso Pintos, cantar ante el jefe de la Iglesia católica representó una situación fuera de lo habitual, destacando que todos somos hermanos e hijos de Dios en un espacio de inmensa vulnerabilidad.

La actuación se desarrolló en un clima de íntima comunión, y el artista estuvo acompañado por su hermano Ariel Pintos en guitarra y por los jóvenes residentes que integran el coro de la institución. El Sumo Pontífice siguió el espectáculo sentado junto a su comitiva y, conmovido por la interpretación, dedicó un agradecimiento especial expresando: “Gracias por la música”. Como un histórico obsequio, Abel Pintos encargó la fabricación de tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma del Santo Padre. Una fue entregada al Papa, otra quedó para el Cottolengo y la tercera pasó a la colección del compositor.

La visita del papa León XIV en la Argentina

El recorrido del Papa Leon XIV en la Argentina se inició el domingo 8 de noviembre con su arribo oficial, donde fue recibido con los máximos honores por las autoridades y una multitud. Durante su primera jornada en suelo bonaerense, el Santo Padre se dedicó a descansar del extenso viaje, mantener reuniones de carácter privado con la comitiva eclesiástica local y prepararse para las intensas actividades programadas. Las calles circundantes a su residencia temporal permanecieron colmadas de fieles que se acercaron para manifestar su afecto y recibir las primeras bendiciones informales de un viaje que promete una profunda renovación espiritual para la región.

Para el día de hoy, la agenda del Sumo Pontífice comenzó con la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en la localidad de Claypole. Tras este emotivo encuentro con los residentes, el cronograma oficial continuará con importantes actividades protocolares y celebraciones litúrgicas centradas principalmente en la ciudad de Buenos Aires. En las próximas horas, el Santo Padre tiene previsto encabezar masivos encuentros pastorales antes de emprender los traslados hacia el interior del territorio nacional, los cuales incluirán paradas fundamentales en las provincias de Córdoba y la ciudad de Luján.

El primer día del Papa Leon XIV en la Argentina

El paso del Sumo Pontífice en Claypole dejó una huella imborrable, confirmando que la música y el arte son los mejores canales para universalizar los sinceros sentimientos de un pueblo entero que vibró con profunda emoción ante su querido visitante.