El papa León XIV dejó su huella en la Argentina: "La fe nos invita a mirar más lejos"

Desde que pisó suelo argentino y frente a un frenético itinerario casi sin descanso previo, en cuatro días y con celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, el papa León XIV dio mucho más que una visita protocolar. Su anhelado paso por la Argentina –la primera visita de un Pontífice al país en 39 años desde Juan Pablo II en 1987– dejó una huella que promete perdurar.

El domingo 8, a las 16:33, Leon XIV aterrizó en Aeroparque proveniente de Uruguay.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, declaró sobre la gira sudamericana que comenzó en Uruguay y cerrará el 17 de noviembre en Perú, donde el papa nacido en Chicago como Robert Prevost –pero misionero y obispo en esa tierra– jugará de local. El deseo –casi una asignatura pendiente de su tan querido Francisco– se materializó el domingo 8 de noviembre con su llegada al aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente de la Nación Javier Milei.

El Papa fue recibido por Javier Milei.

La expectativa, el operativo logístico y la vigilia previa

El arribo histórico del Santo Padre tomó temperatura varios días antes con una energía que colmó la ciudad. Una de las vigilias espontáneas se dio en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica, sede diplomática del Vaticano en la Argentina, en el Palacio Fernández Anchorena, sobre Avenida Alvear, donde se hospedó León y que también fue elegida por Juan Pablo II como residencia en sus visitas oficiales. A diferencia de un hotel y siguiendo la tradición protocolar, garantiza todo lo que el ceremonial exige para una máxima autoridad: seguridad y control de accesos con importante movimiento de efectivos policiales.

La llegada en Papamóvil para dar una misa multitudinaria en Palermo.

La primera cita de la agenda papal

La agenda papal inició cuando el Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas arribó sobre las 16.33 del domingo. La recepción oficial en el aeropuerto y con un cielo despejado, incluyó el himno en una ceremonia en la que fue recibido por el presidente, la comitiva de la Conferencia Episcopal Argentina y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei –vestida por la diseñadora Anna Rossatti–, además de por grupos de jóvenes seleccionados. Allí mismo el papa se hizo un momento para darle su bendición a una niña. Si bien fue un acto privado, en las afueras de Aeroparque la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain, fiel creyente, esperaba la llegada de León junto su hija Ana y dos amigas.

El papa León XIV en el Monumento al General San Martín.

En su primera actividad programada, el Santo Padre visitó el Monumento al General San Martín y le rindió homenaje junto al ministro Pablo Quirno. Luego siguió hacia la Casa Rosada y tras la presentación institucional del gabinete, mantuvo una reunión privada con el presidente.

Analía Maiorana con su hija Malena Terra y su novio, Justo Ortiz Basualdo; Diego Santilli y sus hijos Tonio y Nicanor Santilli.

El primer discurso oficial

Luego llegó el turno de la entrega de la llave de la Ciudad de manos del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Junto a él llegó María Belén Ludueña con su bebé, Vito, en brazos. De profunda fe y conmovida por el encuentro, Ludueña eligió un vestido sobrio y protocolar de Gabriel Lage, con silueta de escote estructurado, mangas tres cuartos y largo acorde a la etiqueta con peinado recogido de mechones sueltos. “Vivimos un momento de mucha emoción y mucha alegría con Belén”, declaró luego el Jefe de Gobierno.

El Papa recibe la llave de la Ciudad de manos del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El Papa con Javier y Karina Milei.

Sin escalas, el pontífice se trasladó al Palacio Libertad para un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Ante funcionarios, legisladores y gobernadores, pidió “reconocer al que piensa distinto” e impulsar “una economía al servicio de las personas”; “La fe nos invita a mirar más lejos, hacia la felicidad eterna a la que Dios nos llama”, cerró.

El Papamóvil y la emoción en Don Orione

A la mañana siguiente, León cambió el vehículo oficial por el Papamóvil para dirigirse al pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. A su paso, Su Santidad saludó a los fieles que lo recibieron con euforia. Entre banderas, lágrimas y aplausos, el papa llegó al predio donde fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y su esposa, Soledad Quereilhac. Hubo intercambio de regalos, entre ellos, un mate grabado con la inscripción “León XIV”.

El lunes a la mañana, en el Papamóvil, llegó al Cottolengo Don Orione, en Claypole.

El Papa fue recibido por el gobernador Axel Kicillof y su mujer, Soledad Quereilhac.

Una vez en la capilla, se emocionó con los testimonios de dos residentes, dejando un claro mensaje sobre la dignidad, la inclusión y el lugar que deben ocupar quienes requieren mayores cuidados en la sociedad. El primero de los testimonios con el que se conmovió fue el de Marta Griselda Torres, una mujer de 78 años que nació con parálisis cerebral y no puede ver ni caminar, luego se lo vio muy emocionado con las palabras de Norma Liliana Donato (57), que tiene artritis reumatoidea y vive hace 44 años en la institución que alberga más de 400 personas con discapacidad. El cierre, a lágrima viva, fue con Abel Pintos cantando “La Llave” junto al coro del lugar.

El Papa junto a quienes brindaron testimonio.

Abel Pintos cantó "La Llave".

Acampe y multitudes en la misa de Palermo

Desde la madrugada previa, hubo acampe en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, para la primera misa multitudinaria que comenzó 11.30. Antes de dar comienzo a la ceremonia, Soledad Pastorutti y su hermana Natalia interpretaron clásicos del folclore nacional como “Alma Misionera” y “A Don Ata”, haciendo bailar hasta a los curas y las monjitas.

El escenario de la multitudinaria misa en Palermo.

El show de “La Sole” con poncho argentino.

La emoción fue una constante en la misa con 2,5 millones de personas donde se respiró alegría, esperanza y comunión. Entre las figuras públicas presentes en un sector reservado, se encontraban Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Pampita, Flor de la V con su marido, Pablo Goycochea, y sus hijos Paul e Isabella, Analía Franchin, Vicky Xipolitakis, Jujuy Jiménez, Analía Maiorana, Claudia Villafañe, Eduardo Feinmann, Georgina Barbarrosa, Carolina Stanley, Gabriel Lage, Zulemita Menem y Zulema Yoma, Angie Landaburu y Nicolás Francella.

Marcos Bulgheroni y su mujer Nunzia Locatelli saludan al Papa.

La tarde continuó con un pactado encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde le obsequiaron un auténtico poncho argentino by Terito Guzmán, hijo salteño del histórico artesano que tejió los ponchos entregados a los papas Juan Pablo II y Francisco.

Flor de la V, Pablo Goycochea y sus hijos, Isabella y Paul.

Angie Landaburu.

Pampita y Estefanía Novillo. Yanina Latorre y Analía Franchin.

Antes de continuar, León se reunió con cinco víctimas de abusos cometidos por miembros del clero e instituciones eclesiásticas del país, presentadas por la Iglesia local. La jornada siguió con reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y previo a la cena con los obispos, cerró en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

El menú papal: productos regionales, clásicos porteños y cheesecake

Las monjas de la Nunciatura –clientas de la panadería “Dos Escudos”– encargaron delicias para sus desayunos y almuerzos. Su favorita: la cheescake de frutos rojos, además de sándwiches de miga, rúcula y queso, fosforitos, budín de limón y medialunas. Entre sus almuerzos no faltó la trucha patagónica ahumada, el bife de lomo en salsa de hongos de pino de Calamuchita, el vino y el jugo de naranja exprimido. También se deleitó con las focaccias de masa madre cocidas a la leña (cuyo sabor ahumado le gustó tanto que pidió repetir) y ceviche de sandía ahumada con ramillete de gírgolas a la leña.

Alejandro Gravier, Valeria Mazza y el sacerdote Carlos White que los casó hace 28 años.

Atuendos y regalos con guiño criollo

Ya desde su aterrizaje, el Papa lució el atuendo coral de gala que incluía la muceta, el roquete o túnica blanca de lino fino con bordados, la sotana blanca de lana liviana, la faja blanca con el escudo pontificio y el solideo (casquete de seda blanca). Para la misa en Palermo, vistió una casulla de color blanco natural con reflejos dorados y un galón vertical que reproduce una red y tres cruces, diseñada para esta gira.

El papa León XIV saluda desde el balcón.

Además, convivieron distintas piezas litúrgicas vinculadas a la dinastía de plateros Pallarols, aunque el que utilizó el Pontífice en la misa fue una pieza histórica de 1934. Forjado por el bisabuelo José Pallarols junto a su hijo Carlos Pallarols Cuni (padre de Juan Carlos y abuelo de Adrián, quien realizó un caliz que también estaba en el altar). Entre otros obsequios, recibió típicas prendas y símbolos como un poncho artesanal, camisetas de fútbol de Estudiantes, mates, cuadros y pinturas.

En Córdoba bendice a una beba.

Tomás Valentín Gómez (27), radicado en San Luis, intervino en la confección de los ornamentos destinados al Papa y obispos. Su trabajo retomó una colaboración anterior para una misa de León XIV en el santuario francés de Lourdes, realizada en septiembre. En las prendas argentinas convergieron referencias al Anillo del Pescador y piedras de ónix puntano. Para el viaje a Córdoba, confeccionó una casulla, una mitra, además de una estola roja. El blanco fue el color de base previsto para los actos litúrgicos de la visita y temperaturas cálidas.

Ama Amoedo y Nunzia Locatelli en la UCA.

El anillo del pescador y el Ave María de Jairo

Objeto de polémica viral durante su visita uruguaya, el anillo del Pescador proviene del oficio de San Pedro, el primer Papa, ex pescador antes de ser llamado por Jesús de Nazaret. La controversia en el país vecino tuvo lugar cuando el ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera se inclinó para besar el anillo como gesto de reverencia, pero el Papa retiró su mano para evitarlo.

León XIV abraza a un niño con síndrome de Down.

La agenda papal del martes continuó con su partida hacia Córdoba y una misa en la Explanada de la Fábrica de Aviación Militar donde sonó la versión del “Ave María” por Jairo. La grilla había comenzado la noche previa con los shows de Jorge Rojas, Q’ Lokura y Magui Olave. En la misa, León volvió a hablar de Francisco y pidió: “Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”.

En Cancillería, con representantes de todas las religiones.

Más tarde, el papa se reunió con obispos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y, de regreso a Buenos Aires, coronó la noche junto a jóvenes en Palermo. Previo a su vuelo a Lima, se despidió con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y otra multitudinaria misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján donde se emocionó con “Sólo le pido a Dios” en la voz de Luciano Pereyra.

El legado de Francisco

Su tributo al legado del Papa Francisco fue conmovedor. Cercano y humilde, a sus 71 años –y recién operado de un cáncer de pulmón, demostrando un estado físico fuera de serie– no sólo impactó por su imponente presencia como líder. Predicador de la cultura del encuentro y de tender puentes y sonrisas en cada parada, no omitió su responsabilidad en un momento del país que pide unión, que no dudó en destacar al pedir especialmente: "Por el don de poder estar unidos, unidos todos, siempre convencidos de que estamos unidos. Unidos podemos lograr todo".

El Sumo Pontífice saludó y despidió a los fieles que fueron parte de la misa.

“Con León XIV estos días vamos a ver una forma de ser que es todo lo contrario a la violencia lingüística”, dijo el historiador británico Austen Ivereigh, experto en la iglesia argentina y uno de los más reconocidos biógrafos del papa Francisco. Amén.

Fotos de apertura: Julio Ruiz.

Fotos: J.Obregon/Perfil. P.Cuarterolo/Perfil. S. Piemonte/Perfil. M. Escayola/Perfil. N.Grassi/Perfil. M. Dubini/Perfil. AFP.