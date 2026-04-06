Así es la huerta que tiene Juliana Awada en su casa: flores, árboles y cultivos en un jardín amplio y cuidado

Juliana Awada hace tiempo convirtió la naturaleza en una parte central de su vida cotidiana. A través de sus redes sociales, la empresaria suele compartir distintos momentos ligados al aire libre, la decoración de su hogar, sus hábitos saludables y los espacios verdes que forman parte de su rutina.

Así es la huerta de Juliana Awada

Entre todos esos rincones, hay uno que se repite con frecuencia y que parece haberse transformado en uno de sus favoritos: la huerta que tiene en el jardín de su casa. Allí Juliana Awada cultiva frutas, verduras y distintas plantas, en un entorno donde el verde, el orden y el cuidado aparecen como protagonistas absolutos.

Un espacio amplio y lleno de diversas especies

La huerta de Juliana Awada se destaca por su amplitud y por el entorno cuidado que la rodea. En las imágenes que fue compartiendo a lo largo del tiempo se pueden ver árboles, flores, sectores de cultivo bien organizados y distintos rincones pensados para disfrutar del contacto con la tierra y la producción propia.

Así es la huerta de Juliana Awada

Además de mostrar el crecimiento de ese espacio, Juliana Awada también dejó ver algunos de los alimentos que cosecha allí, como tomates, limones y otros productos que luego incorpora a sus comidas. Lejos de tratarse solo de un detalle decorativo, la huerta aparece como un lugar real y activo dentro de su día a día, al que le dedica tiempo, constancia y atención.

Una huerta alineada a su estilo de vida

Más allá de lo visual, este espacio también refleja una faceta muy marcada de Juliana Awada: su búsqueda de una vida más simple, ordenada y conectada con lo esencial. La relación con la naturaleza, el cuidado de lo que consume y el disfrute de los pequeños hábitos cotidianos forman parte del universo que viene mostrando desde hace años.

Así es la huerta de Juliana Awada

En ese sentido, la huerta de Juliana Awada no solo acompaña su rutina, sino que también resume buena parte del estilo de vida que eligió construir y compartir. Rodeada de flores, árboles y cultivos, Juliana encontró en ese rincón de su casa una forma de combinar bienestar, calma y conexión con la tierra en un entorno tan cuidado como personal.