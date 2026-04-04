Juliana Awada mostró los detalles de su íntimo festejo de cumpleaños: "Con lo más lindo de mi vida"

En medio de sus vacaciones en una exclusiva isla de Francia, Juliana Awada festejó sus 52 años rodeada de sus seres queridos. A pocos meses de su separación de Mauricio Macri, padre de su hija Antonia, la ex primera dama se mostró feliz y disfrutando de una fecha muy especial.

En las playas de St. Barth y junto a sus hijas: así fue el cumpleaños número 52 de Juliana Awada

Juliana Awada celebró la llegada de sus 52 años en un entorno soñado: las playas de St. Barth, donde disfruta de unos días de descanso junto a sus hijas, Valentina Barbier y Antonia Macri. En este viaje también se encuentran sus amigos más cercanos y sus respectivos hijos. Así, rodeada de mar, atardeceres paradisíacos y de su entorno más cercano, la empresaria textil fue protagonista de un festejo íntimo y lleno de estilo.

A través de sus historias de Instagram, Juliana Awada compartió distintas postales del festejo que fueron replicadas de las que subieron sus amigas más cercanas. Entre ellas se destacó la imagen que publicó su íntima amiga María Conorti, madre de Santiago Llavallol, el joven que habría comenzado un vínculo amoroso con Valentina Barbier.

Juliana Awada

Ambas posan sonrientes en un muelle con el cielo de noche estrellado y varios veleros de fondo. Para la celebración, Juliana Awada apostó por un look sofisticado y sensual: lució un conjunto total black compuesto por un body de encaje con transparencias, un blazer sastrero y una falda larga translúcida que dejaba ver sus piernas. Su outfit se completó con sandalias minimalistas al tono, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia relajada y estilo veraniego chic, ideal para una velada frente al mar.

Juliana Awada y su amiga María Conorti

El conmovedor posteo de Juliana Awada para sus hijas en el día de su cumpleaños

En otra de las postales que subió a su red social de Instagram, Juliana Awada se mostró junto a sus hijas, Valentina Barbier y Antonia Macri, en un exclusivo restaurante de St. Barth. “52 años con lo más lindo de mi vida”, escribió junto a la fotografía familiar donde se las ve posando sonriente mientras detrás de ellas se aprecia la imponente vista nocturna de la isla.

En la publicación, Juliana Awada se muestra con el conjunto negro elegido para esta fecha, reafirmando su impronta elegante. Por su parte, Valentina, su primogénita fruto de su relación pasada con el empresario Bruno Barbier, apostó por un vestido negro con tiras finas. Este diseño sofisticado, de líneas simples y modernas, acompañó el look que llevó su madre.

Juliana Awada posó con sus hijas, Valentina Barbier y Antonia Macri, en el día de su cumpleaños.

Antonia Macri, por su parte, también optó por un look en la misma paleta, con un vestido lencero y con escote en V en color negro, siguiendo la estética elegante de la noche. Las tres se mostraron cómplices y sonrientes, reflejando la cercanía que las une, en una celebración donde el lujo se combinó con la calidez familiar y el disfrute de un destino paradisíaco.

De esta manera y pese a su perfil reservado, Juliana Awada mostró los detalles de su íntimo festejo de cumpleaños en la soñada isla francesa de St. Barth. En horas de la noche, la diseñadora reunió a sus hijas y a su grupo de amigos, con quienes viajó a este destino, para disfrutar de una lujosa cena en un restaurante de la zona y recibir sus 52 años rodeada de afecto y cariño.