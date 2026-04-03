Así es Santiago, el nuevo novio de la hija de Juliana Awada: polista, modelo y ex novio de una reconocida influencer

Pese a su perfil bajo y vida fuera del foco mediático, trascendió que Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, tiene nuevo novio. Se trata de Santiago Llavallol, un joven polista y modelo que hace pocos meses terminó su relación con una conocida influencer de moda.

Quién es Santiago Llavallol, el novio de Valentina Barbier y yerno de Juliana Awada

Aunque Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada y Bruno Barbier, se mantiene alejada de la exposición, una reciente publicación de su madre la colocó en el centro de la escena. La misma confirmaría su noviazgo con Santiago Llavallol, quien es polista, modelo y tiene 30 años.

Un dato no menor es que es hijo de María Conorti, íntima amiga de Juliana Awada, lo que explicaría la cercanía entre las familias y el nacimiento de este romance. Además, hace menos de cinco meses, el deportista terminó su relación amorosa con Zuzu Coudeu, la reconocida influencer e hija de Sol Acuña, dueña de una de las marcas más importantes de indumentaria en Argentina.

Juliana Awada y su hija Valentina Barbier

La última vez que los jóvenes se mostraron juntos fue en octubre de 2025 durante el evento de una bebida alcohólica. Anteriormente, compartían fotos de sus románticas vacaciones por Europa y playas paradisíacas. Tal como salió a la luz, este vínculo llegó a su fin y Santiago Llavallol decidió apostar al amor nuevamente de la mano de Valentina Barbier.

Santiago Llavallol junto a su expareja, Zuzu Coudeu

El joven en cuestión cuenta con un poco más de siete mil seguidores en Instagram y allí deja ver algunas de sus hobbies favoritos: la pesca y los viajes. Las imágenes que comparte, desde postales con pescados hasta fotos en destinos soñados con el mar de fondo, reflejan el estilo de vida relajado y lujoso que lleva. Actualmente, juega en el equipo Bientina en el Wellington Polo Tour (16 goles) en Estados Unidos y forma parte del staff de modelos de Lo Management, agencia de la ex top model Lorena Ceriscioli. Su trabajo más reciente en este rol fue con la exclusiva firma argentina Perramus para su colección primavera verano 2026.

Santiago Llavallol

Juliana Awada confirmó la relación amorosa de su hija Valentina con Santiago Llavallol

Lo cierto es que si bien Santiago Llavallol no confirmó, hasta el momento, su noviazgo con Valentina Barbier, el posteo que encendió esta fuerte versión fue el que hizo Juliana Awada en sus historias de Instagram. La empresaria textil compartió una imagen desde las playas de St. Barth, donde disfruta de sus vacaciones, protagonizada por su primogénita y el polista.

"Tini y Santi", escribió Juliana Awada dejando en claro que ambos comparten el mismo lugar de descanso. Su texto acompañado por un emoji de corazón causó rumores de romance. Asimismo, muchos de sus seguidores lo interpretaron como una suerte de blanqueo. Por lo tanto, esta publicación bastó para que Valentina Barbier se convirtiera en noticia rápidamente. Algo que contrasta con el perfil bajo que lleva en Europa, donde estudia Administración de Empresas en la Universidad de Zúrich, y su decisión de estar fuera del foco mediático.

Juliana Awada confirmó el noviazgo de su hija Valentina Barbier y el polista Santiago Llavallol

Si bien en algunas ocasiones especiales decide a acompañar a Juliana Awada a eventos vinculados al mundo de la moda, una pasión que ambas comparten, Valentina Barbier, más conocida como Tini en su entorno, prefiere despegarse de la popularidad de su madre y llevar una rutina discreta en el viejo continente. De esta manera, la exprimera dama presentó en sus redes sociales a Santiago Llavallol, el nuevo novio de su hija, quien es polista, modelo y ex novio de la reconocida influencer Zuzu Coudeu.