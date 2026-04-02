La impresionante colección de jugos de Juliana Awada: mezclas exóticas, objetivos claros y mucho color

“Qué bueno es empezar el día con fruta. Hoy papaya, que tiene beneficios antioxidantes, ayuda al sistema digestivo y a fortalecer las defensas”, escribió Juliana Awada en sus historias, dejando ver qué elige y cómo arma su rutina. Lo que aparece es un sistema bastante claro, donde cada jugo cumple una función. Se trata de combinar ingredientes con lógica, donde entran en juego el momento del día, los beneficios y la estética. En ese recorrido, hay preparaciones que se repiten y terminan armando una estructura.

Juliana Awada y la lógica de los jugos verdes

Uno de los ejes está en los jugos verdes, especialmente el de apio. “Jugo de apio en ayunas”, señaló en una de sus publicaciones, casi como regla fija. A eso se suma otra opción dentro de la misma línea: “El jugo de pepino es sumamente hidratante y muy rico en vitamina A, C, magnesio y potasio. Es un gran detox para todo el cuerpo y ayuda a aliviar problemas digestivos como la gastritis, la acidez, la indigestión y las úlceras”, explicó. En ambos casos, el foco está puesto en lo digestivo y lo depurativo, junto con la constancia como base de la rutina.

Jugos verdes, papaya y mango: la base de una rutina que combina lo digestivo con lo nutritivo.

En paralelo, los jugos de frutas rojas y remolacha se suman al conjunto con mezclas más intensas en sabor y en color, donde el rojo profundo se repite y acompaña la idea de lo antioxidante, además de construir una estética reconocible que termina de completar un esquema que alterna entre lo saludable y lo visual. Después están los jugos más “power”, como el de mandarina, ananá, cúrcuma y jengibre. Acá el foco pasa a lo energizante, con especias que le suman intensidad al jugo. Asimismo, algo parecido pasa con las combinaciones con papaya o durazno, que siguen en la línea digestiva con un perfil más suave.

Frutos rojos, pepino y coco: combinaciones que equilibran hidratación, sabor y función.

Juliana Awada y los jugos funcionales y energizantes

Por último, aparecen los licuados con leche vegetal, como el de banana y mango o el de frutos rojos con leche de coco. Acá la lógica cambia: suman más cuerpo y funcionan mejor como desayuno o algo liviano para arrancar el día. Tienen otra densidad, otra función y entran en momentos distintos. Ahí también se ve cómo arma la rutina, combinando según lo que necesita.

De la cúrcuma a la remolacha: mezclas intensas que suman energía y antioxidantes.

Ese tipo de elecciones también conecta con algo más amplio. El café sigue estando, pero convive con otras formas de empezar la mañana, más asociadas al bienestar y a una rutina más ordenada. En ese contexto, el jugo gana lugar, no tanto por lo que reemplaza sino por lo que propone. Ahí es donde todo cierra mejor. El vaso frío, los ingredientes frescos, los colores y la repetición generan una preparación bastante clara. Lo que muestra Juliana Awada no son solo recetas, sino una forma de organizar el día desde lo que consume.