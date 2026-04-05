Desde Europa, Juliana Awada deslumbró con su look playero

Una vez más, Juliana Awada volvió a marcar el pulso de la elegancia relajada desde uno de los destinos más exclusivos del Caribe francés. A través de su cuenta personal de Instagram, la empresaria textil compartió una postal de su paseo por la prestigiosa isla St. Barth, donde no solo dejó ver el lugar paradisíaco que la rodea, sino también presumió un estilismo que sintetiza a la perfección su sello personal: sobrio, natural y un refinado que no necesita excesos para destacarse. Así, este domingo de Pascuas, deslumbró con un look playero ideal para un día en el mar.

Juliana Awada, referente de moda y belleza chic

Este fin de semana, Juliana Awada apostó por un look veraniego de líneas simples, pero sumamente efectivo desde lo estético. De acuerdo con la postal en donde se la ve caminando sonriente sobre un deck cuyo telón de fondo se destacan palmeras y arbustos tropicales, la pieza central del estilismo de la diseñadora es una blusa blanca de textura liviana, con breteles finos y una silueta amplia que cae con delicadeza sobre el cuerpo. El diseño, fresco y aireado, no solo resulta ideal para las altas temperaturas de la isla, sino que, además, aporta sutileza que refuerza su impronta sofisticada. El blanco, al parecer, uno de sus tonos preferidos, potencia su bronceado y transmite esa sensación de limpieza visual tan característica de su estilo.

Juliana Awada | Instagram

En la parte inferior, eligió un short corto de jean celeste claro que se complementa a la perfección con la blusa. La prenda, de corte sencillo y funcional, se integra con naturalidad al conjunto, logrando un equilibrio entre comodidad, practicidad y elegancia. Esta impronta playera reafirma su preferencia por prendas atemporales y versátiles, que pueden adaptarse a este destino de lujo.

Juliana Awada | Instagram

Accesorios, piezas clave en el estilismo de Juliana Awada

En la imagen que compartió Juliana Awada en sus historias de 24 horas, los accesorios cumplen un rol clave en la construcción del look veraniego. La ex primera dama sumó un bolso tote de rafia en tono natural, con detalles bordados con un claro guiño a lo artesanal. El mismo es de carácter amplio y práctico, ya que este tipo de cartera se consolida como un infaltable de la temporada, especialmente en escenarios donde la funcionalidad y el estilo conviven en armonía.

En cuanto al calzado, la empresaria textil se inclinó por sandalias planas tipo flip-flop en color oscuro, una elección que refuerza la idea de comodidad absoluta sin perder coherencia estética. Este detalle se suma a su preferencia de piezas discretas, que no necesitan la impresión de grandes logos para transmitir glamour.

Por su parte, el beauty look acompaña con la misma lógica de naturalidad. Tal es así que la exesposa de Mauricio Macri lleva el pelo suelto, con ondas suaves y un efecto apenas despeinado que suma frescura y movimiento. Su melena se ve potenciada por la luz del sol, generando un brillo natural que realza sus rasgos faciales. Finalmente, los anteojos de sol oscuros de diseño clásico completan el conjunto.

Juliana Awada | Instagram

Juliana Awada, a sus 52 años, continúa consolidándose como un verdadero referente de estilo, glamour y belleza. De esta manera, construye un estilo propio desde sus conocimientos de moda, combinados con su autenticidad. Aunque la diseñadora mantiene un reservado perfil público, apariciones de esta índole resaltan su imagen y refuerzan su impronta fashionista.

NB