Así es la receta de la nueva torta "Carmen" de Damián Betular que cuesta 120 mil pesos: coco, merengue y nueces caramelizadas

Damián Betular se ha consolidado como uno de los chefs más populares de la televisión argentina gracias a su participación en programas como MasterChef Celebrity y Bake Off. Su estilo combina técnica, creatividad y un carisma que lo ha convertido en un referente del mundo de la pastelería.

En agosto de 2022 inauguró su primer emprendimiento gastronómico, Betular Patisserie, en Villa Devoto, Buenos Aires. Desde entonces, la pastelería se convirtió en un éxito, ofreciendo productos exclusivos que combinan calidad, innovación y un diseño cuidado, pensados tanto para los amantes de la repostería como para quienes buscan experiencias gourmet.

La nueva propuesta culinaria de Damián Betular

Como jurado de MasterChef Celebrity, Damián Betular se ganó la admiración de millones de televidentes por su exigencia, creatividad y sensibilidad para reconocer el talento de los participantes. Esa experiencia también se refleja en su pastelería, donde cada creación es un ejemplo de su maestría y gusto por los detalles.

La última propuesta de Damián Betular, la torta “Carmen”, tiene un precio de 120.000 pesos, un valor que refleja no solo la calidad de los ingredientes, sino también la técnica y el trabajo artístico que requiere su elaboración. Se trata de un producto premium, pensado para quienes buscan disfrutar de una experiencia de repostería única, combinando sabores tradicionales.

La receta de la torta “Carmen”

La nueva torta de Damián Betular comienza con una base de bizcocho de coco húmedo y aromático, que aporta cuerpo y sabor. Sobre ella, se coloca una capa generosa de dulce de leche que se funde con el bizcocho y aporta dulzura y cremosidad.

El siguiente nivel lo aportan las nueces caramelizadas, que suman textura crocante y un sabor tostado que equilibra la suavidad de las capas anteriores. El merengue italiano se incorpora para dar un contraste ligero y brillante, mientras que la crema de vainilla y el puré de castañas añaden untuosidad y un aroma elegante.

Para finalizar, Damián Betular corona la torta con un cremoso de dulce de leche, logrando un acabado perfecto y tentador, tanto en sabor como en presentación. Cada elemento de la torta está cuidadosamente equilibrado para ofrecer una experiencia completa, que combina texturas y sabores clásicos.