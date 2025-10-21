Así fue el cumpleaños de Damián Betular: torta de Maru Botana, un regalo de Wanda Nara y la sorpresa de Donato de Santis

La segunda semana de MasterChef Celebrity comenzó con una jornada especial en los estudios de Telefe. Damián Betular, uno de los jurados más queridos del ciclo, celebró su cumpleaños número 43 junto a todo el equipo del programa. Entre grabaciones, risas y complicidad con sus colegas, el pastelero vivió un día inolvidable, rodeado de afecto y de varias sorpresas preparadas por la producción.

Damián Betular en MasterChef

El festejo se desarrolló durante la emisión del reality y contó con dos tortas especialmente elaboradas para la ocasión. Una de ellas fue obra de Maru Botana, quien preparó un postre artesanal que se llevó la atención de todos los presentes. Además, Donato de Santis sorprendió a su compañero con un obsequio simbólico y unas palabras cargadas de cariño, mientras Germán Martitegui no dudó en sumarse al festejo con su clásico sentido del humor.

El mensaje de Wanda Nara a Damián Betular que conmovió a todos

Wanda Nara, conductora del programa, también se sumó a la celebración con un mensaje que compartió públicamente en sus redes sociales. La empresaria y presentadora, que mantiene una estrecha relación de amistad con Betular, escribió junto a una foto de ambos: “Hoy cumple un amigo especial que amo mucho, quiero que siempre seas feliz porque te merecés todo. Soy muy afortunada de trabajar todos los días con una persona como vos. TE AMO.” El gesto rápidamente se viralizó y los seguidores del ciclo destacaron la complicidad que ambos muestran dentro y fuera del set.

Wanda Nara y Damián Betular

En paralelo, el resto del equipo de MasterChef Celebrity también quiso homenajear al pastelero con mensajes y dedicatorias en redes sociales. Desde la producción compartieron imágenes inéditas del festejo en el estudio, donde se lo vio emocionado y agradecido por las muestras de afecto. El clima de celebración marcó el cierre de una jornada especial, en la que Damián Betular fue nuevamente protagonista, no solo por su talento en la cocina, sino por el cariño que despierta entre sus compañeros y el público.