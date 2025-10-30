Quién es Albert Windsor, que con 18 años se volvió el furor de la familia real británica

La Casa Windsor es la familia real más popular de Europa. Encabezada por el rey Carlos III del Reino Unido, el árbol genealógico ocupa un lugar en el corazón de todos los expertos de la realeza, y los seguidores de esta familia. Sin embargo, en los últimos días, hubo un miembro que llamó la atención de todos, y que se volvió el príncipe azul de la generación Z. Entre clips editados de TikTok y cuentas fandom, Albert Windsor, con solo 18 años, le robó el corazón a todos los usuarios de las redes sociales.

¿Quién es Albert Windsor, el royal de 18 años furor en redes sociales?

En 2007, Lord Nicholas Windsor y Paola Doimi de Frankopan tuvieron a su primer hijo varón, Albert Louis Philip Edward Windsor. Él es nieto del príncipe Eduardo, duque de Kent, y la fallecida Catalina, duquesa de Kent. El joven es parte del linaje de la Casa Windsor, manteniendo un perfil mediático mucho más bajo que otros integrantes. Sin embargo, en las últimas semanas, llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, debido a su belleza de príncipe azul para la nueva generación de expertos royals.

Albert se crió en Roma, junto a sus dos hermanos menores, y se convirtió en el primer miembro de la realeza en ser bautizado como católico desde 1688. Muchos medios de comunicación especularon con que seguirá los pasos de su padre y estudiará Teología en la Universidad de Oxford. El joven royal es sucesor del ducado de Kent, y es así como se convirtió en uno de los solteros más codiciados del Reino Unido, según la revista Tatler.

Junto a sus hermanos, Leopold Ernest Augustus Guelph y Louis Arthur Nicholas Felix Windsor, acompañó a sus padres en algunos de los eventos públicos donde ellos participaron, ya sean coronaciones como funerales de miembros de la familia real. Sin embargo, hizo su “debut real”, durante el funeral de su abuela, la duquesa de Kent, en septiembre de 2025. Los usuarios comenzaron a notar su presencia y no tardaron en hacer “edits” sobre su crecimiento y belleza.

Albert Louis Philip Edward Windsor es el nuevo “príncipe azul” de la generación Z, que se volvió furor en las redes sociales y entre los usuarios fanáticos de la vida de la realeza. Si bien sigue manteniendo su lejanía de los medios de comunicación y la mediatización, rápidamente escaló en ser uno de los más observados, por su belleza y presencia en importantes eventos de la Casa más popular de Europa.

