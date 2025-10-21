Damián Betular es uno de los jurados estrellas de MasterChef Celebrity, su paso por el mundo de la gastronomía lo volvieron un reconocido cocinero y pastelero, con grandes conocimientos en el área. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales lo coronaron como el rey de los memes por sus expresiones notorias a la hora de puntuar a los concursantes y celebridades. En esta ocasión, se volvió tendencia debido a que sorprendió con un radical cambio de look, que recordó a sus viejas usanzas.

Damián Betular

Nuevo look, ¿nuevo Betular?: El radical cambio de Damián Betular en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity llega todas las noches con nuevas sorpresas, platos exquisitos y bromas entre los concursantes. Sin embargo, en ocasiones, el jurado también puede ser parte de esto y realizar un cambio en su rutina. Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular son las estrellas del programa y reconocidos cocineros alrededor del mundo. Esta vez todos, incluso sus compañeros quedaron impactados con Betular, cuando llegó al certamen con un look renovado.

Damián Betular y el jurado de MasterChef

Wanda Nara abrió el programa y le dio la bienvenida a todos los televidentes. Seguido a esto, saludó a Damián y quedó impactada cuando lo vio a cara lavada, es decir, sin su característica barba. “¿Cómo estás, Damián? Sos un nene”, opinó la conductora, en referencia a cómo le quedaba el nuevo cambio. Él asintió y preguntó: “¿La barba me avejentaba mucho?”. Tanto Wanda como los usuarios de las redes sociales coincidieron con que le quedaba muy bien esta nueva apuesta.

Hace unas semanas atrás, había mostrado su nuevo look en OLGA, haciendo que sus compañeros también se sorprendan al verlo sin barba. Fue ahí que contó que se inspiró en tiempos pasados, cuando tampoco tenía la barba. “Es muy raro verme así después de tantos años sin barba. La primera vez que aparecí en MasterChef como invitado estaba así, con unos kilos arriba y con el pelo corto porque en la hotelería no se podía usar barba”, reconoció.

Damián Betular volvió a ser tendencia en las redes sociales, esta vez por sorprender a todos con su nuevo cambio de look. El reconocido cocinero es uno de los más queridos por los usuarios y fanáticos de MasterChef Celebrity, por sus comentarios sarcásticos, y sus expresiones notorias que se vuelven memes para diferentes ocasiones. Sin embargo, también es uno de los más talentosos de la Argentina, y que lleva su pasión alrededor del mundo.

A.E