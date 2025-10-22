Damián Betular reveló que Germán Martitegui lo rechazó cuando fue a pedirle trabajo

Damián Betular recordó una experiencia de sus primeros años en la gastronomía que lo vinculó directamente con Germán Martitegui. En ese momento, se acercó a pedirle trabajo y recibió una respuesta que, con el tiempo, se transformó en una anécdota que ambos comparten desde el humor.

El día que Germán Martitegui le dijo que no a Damián Betular para trabajar juntos

Damián Betular, uno de los pasteleros más reconocidos del país, sorprendió al contar una anécdota poco conocida de sus inicios en el mundo gastronómico. Recordó el momento en que se presentó en el restaurante de Germán Martitegui para solicitar trabajo y no fue seleccionado.

Según relató el pastelero, en sus primeros pasos como cocinero, admiraba profundamente al chef, quien ya era una figura destacada en la alta cocina. Por eso, decidió presentarse en su restaurante con la intención de sumarse al equipo. Sin embargo, no fue seleccionado para ocupar un lugar dentro del restaurante.

Durante un desafío cruzado en MasterChef Celebrity (Telefe) 2020 el jurado cocinó y los participantes calificaron sus preparaciones. Mientras empezaban a realizar sus platos, Damián Betular, entre risas, retó a Germán Martitegui y le mencionó que esta era una competencia para definir al mejor entre los dos.

“Quiero que sepan que yo fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace 15 años y no me tomó”, comentó el pastelero. Por su parte, el reconocido chef, respondió entre risas “por algo habrá sido”. Fiel a su estilo, el cocinero lo miro y redobló la apuesta: “Y lo peor es que no se acuerda. Le quiero demostrar lo que se perdió”.

Cómo continuó Damián Betular, luego de que Germán Martitegui no aceptara trabajar juntos

Lejos de generar incomodidad, el recuerdo fue compartido como parte del recorrido profesional de ambos. El rechazo inicial no detuvo el camino de Damián Betular, quien continuó formándose y desarrolló una carrera sólida en el mundo de la pastelería. Con el tiempo, se convirtió en chef ejecutivo de un hotel de renombre y luego sumó visibilidad en televisión.

En la misma línea, su relación con Germán Martitegui evolucionó con el paso de los años. Lo que comenzó como un intento fallido de ingresar a su cocina se transformó en una colaboración profesional. Hoy comparten espacios laborales y mantienen una dinámica exigente como jurados de MasterChef Celebrity.

Actualmente, Damián Betular combina su trabajo en televisión con la gestión de su pastelería en Villa Devoto, donde supervisa personalmente cada detalle. Su propuesta incluye macarons, tortas y piezas de pastelería francesa, elaboradas con técnica y dedicación. El espacio se convirtió en un punto de referencia para quienes buscan calidad y diseño en cada producto.

Damián Betular reveló que Germán Martitegui lo rechazó cuando fue a pedirle trabajo, y con el paso del tiempo ese episodio se transformó en parte de su recorrido profesional. Lo que comenzó como una negativa en sus primeros años, hoy lo recuerda como una anécdota que no alteró el vínculo entre ambos.

