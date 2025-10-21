Así es la moderna casa de Damián Betular: minimalista y con una particular colección

Damián Betular es uno de los cocineros más importantes de la Argentina. Su amor por la pastelería y la perfección en las recetas lo hicieron crecer hasta volverse un ícono de las redes sociales y el rey de los memes, por sus expresiones tan notorias y comentarios sarcásticos. Esta búsqueda por lo perfecto y cómodo lo llevó también a la tranquilidad de su hogar, que no duda en compartir con sus seguidores y donde mantiene su pasatiempo favorito, además de la cocina.

Minimalista y con una colección: la moderna casa de Damián Betular

Damián Betular mantiene un perfil en su moda y forma de cocinar muy prolija y elegante. El chef y pastelero busca siempre la perfección en las líneas y las mezclas de los colores, sin perder de vista su amor por la diversión y lo descontracturado. Esta misma manera la traslada a su casa, que en diversas ocasiones compartió en sus historias de Instagram. El comedor del mismo delata un hogar minimalista, donde el total white y los muebles claros forman la base, mientras que los colores en diversas pinturas o alfombras le dan ese detalles excepcional que él tiene en su personalidad.

Además de su habitación personal, la cocina, el comedor y los baños, el espacio cuenta con una especie de estudio, donde él puede trabajar en sus investigaciones y pasatiempos lejos de lo gourmet. Su escritorio se aleja del minimalismo, ya que contiene diversos aparatos tecnológicos que usa en su cotidianeidad, y está decorado con pinturas y máscaras de colores que representan los diferentes lugares por el mundo donde estuvo. Sin embargo, al lado de su computadora hay un detalle que delata una particular colección que tiene.

Betular es un fanáticos de los legos y de las estructuras que con ellos se pueden hacer. Es así como tiene una mini réplica del castillo de Hogwarts, con algunos de los personajes más icónicos del universo Harry Potter. Junto al escritorio, tiene un mueble donde deja las demás colecciones, enfocándose en su película favorita y en réplicas de autos. Manteniendo el orden y la perfección, como a él le gusta, se aleja de la cocina para enfocar su atención en la construcción de Legos que compra alrededor del mundo.

Damián Betular se pronunció amante de la decoración, ordenado y perfeccionista con su hogar, y lo demuestra en cada una de las fotografías que comparte de su espacio personal. El cocinero no solo es un reconocido chef a nivel internacional, elegidos por varias celebridades de todo el mundo. También es un coleccionista nato y uno de los más queridos en las redes sociales, sobre todo por su participación en MasterChef Celebrity y en el streaming de OLGA.

