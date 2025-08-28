Carla Peterson y Martín Lousteau son padres de Gaspar, quien hoy tiene 12 años. Debido a la exposición que tienen ambos por sus respectivas carreras, eligieron no mostrar su rostro ni exponerlo de forma pública en las redes sociales. Sin embargo, en algunas ocasiones es la actriz quien sube fotos junto a él de espaldas para compartir un poco de su vida personal con sus miles de seguidores.

Así está hoy Gaspar Lousteau, el hijo de Carla Peterson y Martín Lousteau

Gaspar Lousteau, el hijo de Carla Peterson y Martín Lousteau, nació el 26 de enero de 2013. Hoy, ya con 12 años de edad, el pequeño sigue manteniendo un perfil bajo gracias a que la actriz y el senador decidieron criarlo lejos del foco mediático. No obstante, esto no impide que sepa bien a qué se dedican sus padres y que ya tenga cierta inclinación por una de las profesiones.

Carla Peterson y Martín Lousteau

Hace un tiempo, la artista brindó una entrevista a Socios del espectáculo (eltrece) y reveló que a Gaspar le fascina el teatro, leer y ver películas. Por lo que siempre disfrutan juntos de planes relacionados a lo artístico. Asimismo, reveló que, a temprana edad, su curiosidad y creatividad lo acercan al universo artístico que su madre representa y que es ella su actriz favorita.

En ese sentido, contó que su primogénito suele ver sus obras y películas con atención y luego le brinda su opinión. “Vio un ensayo hace tiempo, y luego vino a la obra y me dijo ‘mamá, esta parte la sacaron’", recordó entre risas. Acerca de si el camino de la política y la economía que sigue su padre también le despierta el mismo entusiasmo, Carla Peterson expresó que "los números no le gustan tanto, no le cuestan, pero no le atraen. Prefiere leer".

Carla Peterson junto a su hijo Gaspar.

Luego, la artista aseguró que Gaspar transita la preadolescencia y que esta etapa es todo un descubrimiento para ella y su pareja. Uno de los episodios que la descolocó por completo fue cuando su hijo quiso ver una película en su idioma original y explicó con mucha soltura el por qué: “El otro día me dijo: ‘ma, está todo bien si les gusta, pero ya no hablamos en neutro, nosotros vemos las películas en idioma original’”.

A través de sus redes sociales, la pareja dedicarle emotivos posteos a su hijo para expresarle cuánto lo aman aunque siempre preservando su identidad. De esta manera, Gaspar Lousteau, el hijo de Carla Peterson y Martín Lousteau, tiene 12 años, lleva una vida discreta y lejos de la exposición mediática, y comienza a mostrarse interesado por seguir los pasos de su mamá.