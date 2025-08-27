Sarah Burlando y Barby Franco matchean looks en sus vacaciones de madre e hija por Aruba

Sarah Burlando y Barby Franco vuelven a marcar tendencia con su impresionante e inconfundible estilo. Madre e hija suelen compartir en redes sociales su día a día, donde además de despertar ternura, suelen compartir estilismos ideales para niñas pequeñas, convirtiéndose en iconos de la moda.

Sarah Burlando y Barby Franco

Esta vez, Sarah Burlando y Barby Franco estaban decididas a conquistar el Caribe con sus atuendos. La modelo emprendió junto a su hija un viaje a Aruba y desde el primer momento, sus outfits lograron llamar la atención de todos. Y es que desde que pisó el aeropuerto, la hija de Fernando Burlando conquistó corazones.

La deslumbrante llegada de Sarah Burlando

Barby Franco comparte en sus redes sociales los momentos más importantes para ella, por eso, no podía dejar de grabar los primeros pasos de Sarah en la isla. “Hola Aruba, llegó Sarah”, escribió en una historia en donde se puede ver a la niña caminando luciendo un adorable conjunto color marrón con detalles blancos.

Aunque no había comenzado la aventura, Barby Franco ya había vaticinado lo que estaba por pasar: “Esto se va a desmadrar, comienzan las aventuras de Sarah y Barby Franco. Ella es una princesa y yo un cangrejo”. Sin duda, madre e hija están listas para vivir unos días inolvidables.

El look de Sarah Burlando y Barby Franco que se robó todas las miradas

Más allá de las primeras instantáneas que compartió Barby Franco en sus redes sociales, fue el atuendo playero que madre e hija lucieron en la playa. La modelo utilizó un bikini en amarillo con estampado de cuadros blancos, estilismo que replicó en su hija con un diseño acorde a su edad, robándose así todas las miradas.

Sarah Burlando y Barby Franco

Así que si, Sarah Burlando y Barby Franco lo han vuelto a hacer. Con un conjunto similar, madre e hija hicieron match en Aruba, donde nuevamente hicieron gala de su increíble complicidad y buen gusto. Aunque no han compartido más detalles sobre lo que será su estadía en el Caribe, las recientes fotografías dejan claro que la aventura recién comienza.