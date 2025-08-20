Lejos de las cámaras, la otra profesión de Carla Peterson que la ayudó a crear uno de sus personajes más recordados

Carla Peterson es una de las actrices más queridas de la televisión argentina. Sus apariciones en diferentes proyectos la posicionaron en una lista de actores de élite nacionales, y que siguen siendo buscadas en la actualidad para crear más series y películas. Sin embargo, antes de poder volverse la artista que estaba destinada a ser, ella pasó por varias búsquedas sobre qué era lo que más amaba. Entre tantas profesiones, llegó a estudiar una que, en el futuro, le serviría para uno de sus personajes más recordados.

Carla Peterson

¿Cuál es la otra profesión de Carla Peterson?

Desde pequeña, Carla Peterson supo que quería dedicarse a la actuación. Su pasión por subirse a los escenarios y ponerse frente a las cámaras la convirtieron en una de las actrices más importantes de la industria argentina. Sus éxitos van desde obras de teatro como "Corazón idiota", "La guerra de los Rose" y "Reverso", hasta series de televisión y streaming como "100 días para enamorarse", "Terapia alternativa" y "El Eternauta". Sin embargo, antes de poner enfocar todo su amor al arte, pasó por diversos ámbitos que la ayudaron a construir sus personajes.

Carla Peterson

Sus padres no provenían del mundo artístico. Su padre, Damián, era piloto de aviación en la Fuerza Aérea, y su mamá, María Rosa, era abogada. Por lo que la actriz optó por seguir carreras a fines. Publicidad y Turismo ocuparon parte de su tiempo, ya que cuando se inclinó por Derecho se dio cuenta de que no era lo suyo. Es así como llegó a hacer el curso de azafata, obligada por su progenitor, y logró terminarlo con la nota más baja que se podría conseguir.

En varias entrevistas, reveló que el primer día faltó porque tenía un casting, el segundo llegó tarde y no recuerda por qué. Obediente, terminó el curso y fue a rendir el examen de 100 preguntas, de las cuales respondió ocho, y se sacó un 1. Finalmente, dejó todo para dedicarse a la actuación y logró el éxito con varios proyectos. Lo que no sabía es que ese estudio le serviría años más tarde, al protagonizar la novela de televisión Guapas. La actriz le dio vida a Mey, una azafata que perdió su fortuna tras la quiebra de una financiera y debe replantearse su estilo de vida.

Carla Peterson como Mey, en Guapas

Carla Peterson recuerda con diversión esos años donde estuvo buscando su carrera de ensueño. Sin embargo, la actuación siempre estuvo ahí en su corazón y su mente, y la llevó al éxito absoluto. En los últimos días se dio a conocer que está en producción una nueva serie de Netflix, que tiene a ella y a Nancy Dupláa de protagonistas. El tiempo de las moscas será basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, y ya generó expectativas frente a los fanáticos.

A.E