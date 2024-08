Así está hoy Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona: "un calco"

Luli Fernández logró formar una hermosa familia junto a su marido, Cristián Cúneo Libarona, con el que se casó en el año 2015. Hablamos de una familia ensamblada ya que él ya tenía cuatro hijos fruto de su matrimonio anterior, Santos, María, Vicente y Jacinto.

Familia ensamblada completa festejando el cumpleaños de Indalecio este año

Luego de cuatro años de matrimonio, Luli Fernández fue mamá de Indalecio junto a su marido. El único hijo de la pareja nació el 11 de mazo del 2019 y la modelo lo presentó con unas lindas palabras a través de su cuenta de Instagram. La modelo y Cristián decidieron juntos el nombre de su hijo; la elección fue por significado. La misma es "enviado de Dios".

Así está hoy Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

Luli Fernández comparte en sus redes sociales el crecimiento de Indalecio. En una entrevista en Socios del Espectáculo, la modelo contó el método que eligió para criar a su hijo: "Indalecio no accede a tablets, celular o consola de juegos. Lo único que ve es una peli en la tele por una eventualidad estando conmigo y sus hermanos".

Indalecio junto a su papá, Cristián Cúneo Libarona, en un viaje por Europa

Luego, agregó: "Como nunca accedió a eso, es algo que no pide. Tratamos de sostenerlo el mayor tiempo que podamos. Como decís, implica mucho tiempo, pero fue una decisión muy consensuada con Cristián. A medida que pasen los años, el sistema nos va a ganar y vamos a tener que ceder. (...) No es que tenemos una resistencia, pero sí creemos que en estos primeros años de vida no esté sobre estimulado para favorecer su desarrollo".

Así está hoy Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona

Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

Este 11 de marzo de 2024, Indalecio cumplió 5 años. Sus facciones hacen que no quepan dudas de que su mamá y su papá son Luli y Cristián. El parecido físico con su papá es impresionable y, además, el corte de pelo hace que todavía se parezcan más.

Luli Fernández y su hijo, Indalecio

En el posteo de Instagram del festejo de cumpleaños de Indalecio, Luli le dedicó unas hermosas palabras. "Mi niño amor. Tan bueno y tan grande! Armamos un fiestón por tus 5 años donde te acompañaron tus adorados amigos", escribió la modelo.

Indalecio hoy, a sus 5 años de edad

Luli Fernández compartió imágenes del festejo, Indalecio celebró rodeado de sus amigos y familia. Tuvo actividades para disfrutar como juegos de agua, partidos de fútbol donde jugó de arquero y se vistió como el Dibu Martínez.

CS