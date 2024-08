Electra Duarte fue un personaje mediático que tuvo mucho éxito en la televisión argentina en el año 2011. La mediática, de origen paraguayo, tuvo su momento de gloria al mismo tiempo que Zulma Lobato.

Electra Duarte, una figura escandalosa de la televisión argentina

El periodista Matías Vázquez, en 'Socios del Espectáculo', la entrevistó mediante una videollamada para que revele por qué desapareció de la televisión. Electra era una travesti que, para muchos, fue usada y ninguneada por los medios argentinos, al igual que Zulma.

Antes de mostrar la entrevista completa, el periodista a cargo contextualizó lo que se iba a ver en la nota. "Electra Duarte vive en Paraguay, y realmente es una persona que va a hablar de su presente y va a contar también que fue usada por el medio, va a contar que también ella no ganaba plata, pero va a decir que no está arrepentida de lo que vivió", explicó Matías Vázquez.

Electra Duarte

El periodista también reveló que Electra dejaría un mensaje para una persona muy importante del medio argentino. "Mucha gente que pensó que era amiga, no era amiga, y hay un mensaje muy importante para Tinelli de Electra", contó Vázquez.

Electra Duarte reapareció y contó sobre su grave enfermedad

Mediante una entrevista por Zoom, Matías Vázquez comienza preguntándole: "¿Qué significó para vos ese camino mediático que hiciste en la televisión de Argentina?". Electra Duarte le contestó: "La Argentina es mi segunda casa. No sabés las ganas que tengo de volver. Bueno, la gente no sabe, yo tuve un ACV en mi mejor momento. Y desde esa vez tuve que remar".

El periodista le dio lugar para que Electra explique cómo fue el momento de su enfermedad. "Según el médico, me agarró por estrés porque justamente yo estaba en mi mejor momento. Y por más que mis peleas eran mediáticas, psicológicas, me trabajaba mucho porque vos tenés que ser rápida, tenés que pensar, tenés que usar mucho el cerebro para contestar", detalló ella.

Luego, agregó: "Y encima de eso empecé a hacer una dieta. Yo no consulté con un profesional ni nada por el estilo. Yo hice por mi cuenta y prácticamente dejé de comer. Porque, en la Argentina, el ambiente te exige a estar delgada", reveló Electra Duarte.

Electra Duarte en la actualidad

En el final de la entrevista, Matías Vázquez le consultó por su presente. Electra detalló: "Tengo amigos que me ayudan, personas de buen corazón que me ayudan. Yo no tengo una entrada fija. Yo, muchas veces extraño tanto mi vida de poder irme al supermercado, por ejemplo. Son pequeñas cosas ¿verdad? Comprar una rica torta".

