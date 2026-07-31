Así está hoy Malena, la hija de Marina Borensztein, a sus 26 años: modelo, astróloga y amante de los viajes

El paso del tiempo genera transformaciones profundas en los hijos de las figuras públicas más queridas del espectáculo nacional. En este escenario de constante renovación, Malena Leyba, la joven heredera de Marina Borensztein y fruto de su primer matrimonio con Jorge Leyba, sorprende a todos por su camino auténtico.

Lejos de los mandatos tradicionales, ella elige trazar un recorrido propio guiada por sus pasiones más genuinas. Además, la joven mantiene una excelente y muy cálida relación con Oscar Martínez, la actual pareja de su madre, quien forma parte fundamental de su entorno afectivo cotidiano.

Malena, hija de Marina Borensztein y Jorge Leyba.

Malena Leyba, pasión por las pasarelas y el estudio de los astros

Tras incursionar brevemente en la universidad, la joven descubrió su verdadera vocación vinculada al estudio de la astrología. Este universo místico convive en perfecta armonía con su trabajo dentro de la agencia Not Models Management. De este modo, las producciones fotográficas se suman a su rutina diaria con total naturalidad.

Malena, la hija de Marina Borensztein, triunfa como modelo

Además de su faceta esotérica, la lectura compulsiva forma parte central de sus jornadas al consumir múltiples libros semanales de fantasía. Los viajes y la escritura de poesía en su cuenta de Instagram completan un perfil sumamente multifacético. Con vistas al porvenir, Malena alimenta el sueño de brillar algún día sobre las tablas mediante la comedia musical.

Un divertido cruce viral con Marina Borensztein por los tatuajes

Recientemente se hizo viral un video entre madre e hija que despertó miles de comentarios en las comunidades virtuales, ambas protagonizan un gracioso intercambio acerca de los tatuajes. Mientras la escritora expresa su rotunda negativa ante los diseños corporales con la frase "¿Pero por qué se tiene que tatuar?", la joven defendió su postura con total frescura.

"Porque me gusta, es una expresión de creatividad", argumenta la modelo ante la mirada atónita de su progenitora. La joven mostró varios de sus grabados preferidos, como un delicado dragón en la espalda y un diseño floral dedicado a su abuela Berta.

Este intercambio generó repercusiones inmediatas entre los seguidores, como el comentario de una usuaria que vinculó el diseño del dragón con la fanática lectura de la autora Rebeca Yarros. Ante esta divertida teoría de los fanáticos en las redes sociales, la propia protagonista aclaró entre risas: "Me encanta ese libro pero no es por eso", descartando la conexión literaria y consolidando un vínculo lleno de complicidad y humor que divirtió a todos.

Madre e hija, Marina Borensztein y Malena.

En definitiva, la hija de Marina Borensztein, Malena, demuestra que su personalidad va mucho más allá de su conocido apellido. Con una sólida proyección en el modelaje, el estudio de los astros y una frescura en las redes, la joven continúa construyendo su propio camino con total libertad.