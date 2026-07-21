Paso a paso: la receta de donuts de frutos rojos de Marina Borensztein

Marina Borensztein volvió a compartir con sus seguidores una de sus preparaciones caseras y esta vez sorprendió con una receta ideal para quienes buscan una alternativa dulce y saludable. A través de sus redes sociales, mostró el paso a paso para preparar unos donuts congelados de frutos rojos cubiertos con chocolate.

Marina Borensztein

Mientras explicaba el procedimiento, Marina Borensztein fue mostrando cada uno de los ingredientes que utilizó y reveló algunos de sus secretos para potenciar el sabor. "Estoy preparando un postre para mañana. Saludable", comentó al comienzo del video, en el que también explicó que optó por un yogurt de coco vegetal sin azúcar y una mezcla de frutas frescas.

Así se preparan los donuts de frutos rojos de Marina Borensztein

La receta combina ingredientes simples y fáciles de conseguir. Además del yogurt y los frutos rojos, Marina Borensztein eligió chocolate amargo para la cobertura y agregó un poco de sirope de dátiles para endulzarlo. "Podrías no, pero un poco para que esté más rico", explicó mientras preparaba el baño de chocolate.

Ingredientes:

Yogur de coco vegetal (o el yogur que más te guste).

Frambuesas.

Frutillas.

Arándanos.

Chocolate amargo (mínimo 70 % cacao) o pasta de cacao.

Sirope de dátiles, esencia de vainilla o cualquier endulzante natural (opcional).

Paso a paso para hacer los donuts congelados de Marina Borensztein

La preparación de Marina Borensztein comienza cortando las frutillas y las frambuesas en trozos pequeños. Luego, se colocan los frutos rojos dentro de un molde para donuts y se cubren con el yogurt. Una vez listo, el molde debe llevarse al congelador durante varias horas hasta que la preparación quede completamente firme.

Marina Borensztein

Cuando los donuts estén congelados, hay que derretir el chocolate junto con el endulzante elegido a baño María. Después, se desmoldan los donuts, se bañan con el chocolate derretido y se llevan nuevamente al congelador durante unos minutos para que la cobertura se endurezca. De esta manera, Marina Borensztein aseguró que quedan listos para disfrutar como un postre fresco o una opción dulce para cualquier momento del día.