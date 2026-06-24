Así está hoy Vicente, el hijo de Carolina Amoroso y Guido Covini: tiernas postales en Francia

Carolina Amoroso viajó a Francia para participar en la Semana de América Latina y el Caribe en París en un programa especial para periodistas. Durante el encuentro, compartió con colegas de Brasil, México, Chile, Colombia y Ecuador. Visitaron RSI y Fran 24 dos medios muy importantes que además se ocupan de la agenda de América Latina y también la Agencia AFP, una de las más importantes del mundo.

Carolina Amoroso en Francia

Tras cumplir con su etapa laboral y como una verdadera enamorada de sus galanes, continuó el viaje con su marido Guido Covini y su bebé Vicente de 9 meses. Fue una combinación ideal donde la escritora, la conductora y periodista de TN, Telenoche y Cadena 3, mostró una serie de imágenes que reflejan algunos de los momentos más emotivos y relajados de este viaje familiar donde Vicente, el amor de la pareja, fue la gran prioridad y disfrutó cada paseo en brazos de sus papás o en su cochecito, mirando todo con especial atención.

Carolina Amoroso y Guido Covini

La conductora combinó vestidos coloridos y looks cancheros que fueron fotografiados por su marido aunque ella también registró las mejores imágenes de padre e hijo. “El mejor marido y el mejor papá” dijo Caro. El clima veraniego superó algunos días los 30 grados y ellos se refugieron en los restos donde eligieron sus menúes favoritos y cuidaron del bebé. El álbum de las vacaciones familiares está integrado en su mayoría por fotos de Vicente a quien muchos le encuentran un gran parecido a su papá.

Carolina Amoroso y su hijo Vicente en Francia

Carolina Amoroso en Francia

“Fue una invitación de la embajada de Francia como periodista argentina. Fue un programa centrado en aspectos geopolíticos y pudimos hablar con funcionarios referentes de distintos temas de preocupación en francia a la hora de mirar hacia America Latina (seguridad, narcotráfico, desinformación, democracia). Visitamos reconocidos medios franceses, estuve con colegas con mucha trayectoria e intercambiamos experiencias. Pude consultar a representantes del gobierno de Francia sobre su posición sobre los problemas del mundo, la guerra de Ucrania y los conflictos de Medio Oriente. Y luego se nos dio la posibilidad de empalmar vacaciones familiares que fueron las primeras vacaciones con Vicente. Si bien antes estuvimos en Uruguay, este viaje fue más largo. Disfrutamos cada recorrida, perdiéndonos, explorando lugarcitos bellos, estuvo increíble. Vicente es un pequeño viajerito y tiene a quien salir porque Guido y yo amamos viajar”, dijo Carolina Amoroso.