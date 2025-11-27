De Mariana Brey a Débora Plager y Carolina Amoroso, los mejores looks de los Premios Martín Fierro de Cable 2025

Este jueves 27 de noviembre se llevó a cabo la 29° entrega de los Premios Martín Fierro de Cable. Figuras como Mariana Brey, Débora Plager y Carolina Amoroso, entre muchos otros famosos, se lucieron con sus looks en la gran fiesta de APTRA, que en esta edición fue transmitida por C5N.

Los mejores looks de los Premios Martín Fierro de Cable 2025

Mariana Brey lució un impactante vestido largo en tono verde lima, con un diseño de escote halter y un delicado drapeado en la parte superior que realza la silueta. La falda amplia y con caída fluida aportó movimiento y presencia sobre la alfombra roja. Completó el look con una clutch rígida plateada con brillo y una pulsera a juego, mientras que su peinado lacio y con raya al costado sumó un toque moderno y elegante.

Mariana Brey

Carolina Amoroso eligió un elegante vestido strapless en tono fucsia intenso, con un drapeado que estiliza la figura y una profunda abertura lateral que aporta un toque de sensualidad sin perder sofisticación. El diseño, de caída fluida y acabado satinado, resaltó bajo las luces de la alfombra roja. Como complementos, llevó un clutch dorado con brillo y una pulsera delicada.

Carolina Amoroso

Débora Plager deslumbró con un vestido blanco satinado de líneas elegantes y corte moderno. El diseño, con escote profundo en “V” y finos breteles, destacó su figura mientras que el drapeado lateral con un broche brillante aportó un toque de sofisticación. La abertura frontal sumó movimiento y un guiño audaz al look, que completó con sandalias altas en tono plata y joyería delicada. Llevó el cabello recogido en un rodete suelto con mechones al rostro, un peinado que equilibró perfectamente la elegancia de su outfit.

Débora Plager

Héctor Maugeri y Liliana Castaño

Pilar Smith

Lizy Tagliani y Juan di Natale