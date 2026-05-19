Adiós al clásico: el imponente color que marcó tendencia en los Martín Fierro 2026

Los Martín Fierro 2026 mostraron el color que causa furor esta temporada. Se trata de una tonalidad sofisticada, elegante y perfecta para el otoño-invierno. Entre las figuras que la eligieron para sus looks, se encuentran Pamela David, Carolina Amoroso, Cande Molfese y Pía Shaw.

El color más elegante arrasó en los Martín Fierro 2026

El borgoña se convirtió en el color estrella de los Martín Fierro 2026. Elegante, sofisticado y perfecto para la temporada otoño-invierno, este tono profundo dominó gran parte de la alfombra roja y fue elegido por varias figuras para sus apuestas fashionistas de la noche. Pamela David, Carolina Amoroso, Cande Molfese y Pía Shaw fueron algunas de las celebridades que se sumaron a esta tendencia con estilos completamente distintos pero con este color como protagonista.

Pamela David deslumbró con un vestido largo en tono borgoña oscuro con acabado satinado. El diseño de un solo hombro se destacó por su silueta ceñida al cuerpo y una caída fluida que aportó sofisticación y minimalismo. La conductora acompañó el look con accesorios discretos en tonos metálicos.

Pamela David y Daniel Vila (Crédito: APTRA)

Carolina Amoroso, por su parte, eligió una versión más clásica y femenina de este color. La periodista lució un atuendo strapless con corset ajustado y falda amplia de inspiración princesa, confeccionado en una tela brillante. Este diseño glamoroso y con mucho movimiento logró una imagen elegante y atemporal. Su estilismo estuvo acompañado por clutch dorado y joyería delicada.

Carolina Amoroso (Crédito: APTRA)

Cande Molfese, por su parte, se inclinó por un vestido de inspiración bohemia y romántica en una tonalidad borgoña más cálida, cercana al terracota. La prenda, de escote halter y falda con volumen, incorporó aplicaciones florales y transparencias que sumaron textura y movimiento.

Cande Molfese (Crédito: APTRA)

Por último, Pía Shaw llevó el borgoña al terreno de la sastrería chic con un mono largo en tono ciruela intenso que incorporó detalles de plumas en las mangas. La periodista apostó por una propuesta moderna y glamorosa combinando el color tendencia con piezas reversionadas.

Pía Shaw

Borgoña, el color que mezcla lujo y tendencia

Lejos de los clásicos negro y rojo, que suele llevarse en la gala de los Martín Fierro 2026, el borgoña se posicionó como la nueva tonalidad favorita de los destacados premios gracias a su versatilidad y elegancia. Desde vestidos de gala hasta conjuntos sastreros, el color apareció en distintas versiones y confirmó su lugar como uno de los grandes protagonistas.

Una de las razones por las que el borgoña está tan de moda es porque transmite sofisticación sin perder calidez. A diferencia de otros tonos intensos, aporta un aire refinado y lujoso que funciona tanto en estilismos minimalistas como en apuestas maximalistas. Además, se adapta fácilmente a diferentes géneros y estilos: puede verse romántico en vestidos satinados, moderno en conjuntos sastreros o glamoroso en diseños con brillo y transparencias.

La manera más acertada para combinarlo es con una paleta neutra como negro, blanco, nude y gris ya que ayudan a destacar su profundidad. También es ideal fusionarlo con accesorios metálicos en plata o dorado, como lo hicieron Cande Molfese y Carolina Amoroso.

De esta manera, el color que marcó tendencia en los Martín Fierro 2026 fue, sin dudas, el borgoña. Un tono con una fuerte impronta otoñal que permitió salir del clásico negro y brindar una opción más arriesgada, sofisticada y moderna. Pamela David, Carolina Amoroso, Cande Molfese y Pía Shaw lo eligieron y se llevaron toda la atención en la gala.