Así fue el cumpleaños de Juliana Gattas de Miranda!: rodeada de famosas y una sorpresa en la pista del baile

Juliana Gattas cumplió 47 años y celebró su día con una íntima celebración que reunió a reconocidas figuras del ambiente artístico. A través de sus redes sociales, la artista mostró algunos de los momentos más especiales de la noche y llamó la atención de sus fans.

Luces rosas, baile y famosos: la increíble fiesta de cumpleaños de Juliana Gattas de Miranda!

Luego de presentar Soy Así, el primer adelanto de su próximo álbum y una canción que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera solista, Juliana Gattas tuvo un nuevo motivo para festejar. La cantante celebró sus 47 años con una divertida fiesta rodeada de amigos y figuras del espectáculo, entre ellas Lali Espósito y Dolores Fonzi.

A través de sus historias de Instagram, la integrante de Miranda! mostró algunos de los momentos más íntimos de la celebración, despertando la curiosidad de sus seguidores, que pudieron conocer detalles del festejo y del ambiente elegido para recibir un nuevo año de vida.

Uno de los instantes más especiales de la noche llegó cuando apareció la torta de cumpleaños. Mientras todos los invitados entonaban el clásico "Feliz cumpleaños", las cámaras de los presentes apuntaron hacia Juliana Gattas, quien sonrió emocionada antes de pedir sus deseos y soplar las velitas.

El pastel, decorado con abundante crema, fue el protagonista de ese momento que rápidamente comenzó a circular entre las historias compartidas por sus amigos e invitados de celebración. Lali Espósito fue una de las primeras en dedicarle un mensaje público. A través de su red social, la intérprete de Fanático escribió una frase cargada de cariño y admiración: "Feliz cumple Juliana Gattas, sos lo más grande de la Argentina".

Lali Espósito también fue una de las grandes animadoras de la noche. En distintos videos se la pudo ver bailando junto a la cumpleañera, abrazándola y disfrutando de la pista de baile, reflejando la cercana amistad que mantienen desde hace años. Entre los invitados también estuvo Dolores Fonzi, quien compartió el evento junto al resto del grupo de amigos de la cantante.

Juliana Gattas eligió un look con guiños rocker y urbano para festejar su cumpleaños

Fiel a su impronta, Juliana Gattas apostó por un look relajado con guiños al estilo rocker y urbano. La artista lució una remera negra lisa combinada con un pantalón de jean skinny, una dupla clásica que resaltó con unas botas de cuero negras, uno de los infaltables de su guardarropa.

Sin embargo, el accesorio que terminó de definir el estilismo fue un gorro ushanka confeccionado en piel sintética, una pieza de inspiración invernal que aportó un aire fashionista y se integró perfectamente al conjunto monocromático. El complemento le dio personalidad al outfit y reforzó esa estética descontracturada que caracteriza a la cantante.

El cumpleaños de Juliana Gattas se desarrolló en un amplio salón ambientado especialmente para la ocasión. La iluminación fue uno de los detalles que más llamó la atención: predominaban las luces de color rosa, que envolvían el espacio y le daban un aire moderno, festivo y descontracturado.

La música sonó durante toda la noche y rápidamente el lugar se transformó en una gran pista de baile, donde la cantautora compartió distintos momentos con sus invitados. Entre risas, abrazos y canciones, disfrutó de una celebración marcada por el afecto de sus seres queridos. Así fue el cumpleaños de Juliana Gattas de Miranda!: rodeada de famosas y una sorpresa en la pista del baile en la que Lali Espósito bailó junto a ella.