En Caras: de Ángela Torres en el shopping a Mirtha Legrand en el teatro

Celebridades, empresarios, influencers y referentes del espectáculo participaron de distintos encuentros que combinaron moda, lifestyle, entretenimiento y turismo. Desde la inauguración de espacios exclusivos hasta funciones teatrales y jornadas en la nieve, estas fueron algunas de las postales más destacadas de los últimos días.

La 212 House en Palermo, a pura música y lifestyle: Seven Kayne, Zuzu Coudeu y Tuli Acosta vivieron la experiencia

Inspirada en el lanzamiento del nuevo 212 Men Parfum, Carolina Herrera presentó durante tres días la apertura de su 212 House, un club social contemporáneo donde la música, el lifestyle y la cultura urbana se dan la mano.

Tuli Acosta

Entre los invitados que vivieron la experiencia estuvieron el artista Seven Kayne —novio de Gimena Accardi— y las influencers Zuzu Coudeu y Tuli Acosta, quienes disfrutaron de las distintas actividades distribuidas dentro de la casa, como sets musicales, minigolf, una sala de prueba de fragancias y espacios pensados para crear contenidos.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo de la marca con su comunidad, Carolina Herrera lanzó el primer Eau de Parfum de la icónica colección 212.

Seven Kayne y Zuzu Coudeu

Ángela Torres y Lyna, furor en el shopping: corte de cintas y apertura de una multitienda china

La multitienda de origen chino Miniso abrió las puertas de dos nuevos locales en el país, ubicados en Unicenter y Alto Palermo.

Ambos shoppings se vieron desbordados por la multitud que se acercó para conocer las propuestas de marcas como Star Wars, Lilo & Stitch, Snoopy, Harry Potter y Disney, entre otras.

Lyna Vallejos fue parte de la inauguración de Miniso Lovers

La presencia de Ángela Torres y de la youtuber Lyna Vallejos revolucionó a los Miniso Lovers, mientras que el empresario Eduardo Elsztain felicitó al gerente de Marketing de la firma, Carlos Jamardo.

Eduardo Elsztain y Carlos Jamardo

"Esta obra es altamente recomendable": Mirtha, maravillada con "Secreto en la montaña"

Noches atrás hubo una visita muy especial en el Multiteatro de la calle Corrientes: Mirtha Legrand asistió a una función de "Secreto en la montaña", el éxito protagonizado por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, una de las obras más convocantes de la cartelera porteña.

Exultante, aplaudió de pie a todo el elenco y resumió su emoción con una frase que ya se convirtió en un sello personal: "Esta obra es altamente recomendable".

Mirtha Legrand en el Multiteatro

En Cerro Bayo, la nieve seduce a sus fanáticos: Kloosterboer con su familia y Juliana Awada, en plan esquí

La nieve dijo presente este invierno en la Patagonia y Cerro Bayo, el centro de esquí de Villa La Angostura, no fue la excepción.

Con nieve acumulada que varía desde los 10 centímetros en la cota de los 1.500 metros hasta los 15 centímetros en los 1.800 metros, los fanáticos celebran la abundancia con intensas jornadas de esquí.

Los famosos disfrutaron de la nieve en Villa La Angostura

Marcela Kloosterboer se hospedó en Las Balsas junto a su marido, Fernando Sieling, y sus hijos, Juana y Otto, mientras que Juliana Awada, vecina de la zona, también disfrutó de la montaña.