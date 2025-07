La verdadera historia de “Tu misterioso alguien”, la canción de Ale Sergi y Juliana Gattas en Miranda que volvió a estar en boca de todos

Ale Sergi y Juliana Gattas volvieron a poner en escena uno de los temas más recordados de Miranda!, “Tu misterioso alguien”; durante una entrevista, el cantante sorprendió por su simpleza y potencia. La canción, que parecía haber quedado en el recuerdo, volvió a circular con fuerza y despertó curiosidad sobre su origen.

Ale Sergi contó la verdadera historia de “Tu misterioso alguien”, uno de los grandes éxitos de Miranda

Ale Sergi y Juliana Gattas reactivaron el interés del público por “Tu misterioso alguien”, uno de los temas más emblemáticos de Miranda!, con una interpretación espontánea que volvió a resonar en redes y plataformas. En una entrevista reciente, el cantante compartió detalles que revelan un dato inesperado detrás de la letra.

Ale Sergi y Juliana Gattas

El tema se convirtió nuevamente en uno de los más escuchados del país, impulsado por un momento televisivo que despertó la nostalgia de muchos. La canción, que forma parte del álbum “Miranda es imposible!” de 2009, fue interpretada recientemente por los propios artistas durante una emisión de La Voz Argentina, donde ambos participan como coaches.

En medio de este resurgimiento, Ale Sergi fue invitado al programa Vuelta y Media (Urbana Play), donde compartió detalles sobre el origen de la canción. Lejos de lo que muchos suponían, el tema no nació de una experiencia personal ni de una historia de desamor. Según contó, “Inspiración llegó mientras veía la serie Lost”, emitida entre 2004 y 2010.

Ale Sergi y Juliana Gattas

Durante los primeros capítulos de la serie, el personaje John Locke descubre a otro hombre en la isla y lo encierra en una cápsula. En ese contexto, uno de los compañeros de Locke se refiere al prisionero como “tu misterioso alguien”. Esa frase quedó resonando en la cabeza del artista, quien la anotó con la idea de usarla en algún momento. “Me gustó cómo sonaba y me la llevé como una historia más personal”, explicó.

A partir de esa escena, Ale Sergi construyó una letra que, a pesar de interpretarse como una historia de desamor, en realidad surgió de una asociación con esa situación de encierro y ocultamiento. “Por eso también dice ‘a quien has ocultado de mí todo el tiempo’. Puede parecer una relación, pero yo me acordaba de que estaban ocultando al otro”, detalló.

Por otro lado, el cantante reconoció que la canción no está basada en sentimientos reales, sino en una mezcla de imaginación y referencias externas. “A mí me encanta la letra, pero no nace de una situación vivida”, aclaró. En la misma línea, destacó que muchas letras de Miranda! tienen componente de fantasía, algo que forma parte del estilo del dúo desde que inició.

La revelación sorprendió a muchos de los fanáticos de la banda, quienes por años asociaron el tema con historias personales. Sin embargo, el impacto de la interpretación en La Voz Argentina también se reflejó en las plataformas digitales. En pocos días, “Tu misterioso alguien” escaló al primer puesto en Spotify Argentina.

Ale Sergi

La historia detrás de la canción “Tu misterioso alguien” muestra cómo una escena de ficción puede convertirse en el punto de partida para una canción que, con el tiempo, encuentra nuevos sentidos. Ale Sergi tomó una frase al pasar y la transformó en una letra que sigue resonando y fascinando a los fanáticos de Miranda!.

VDV