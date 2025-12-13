Así fue el cumpleaños de Pía, la hija de Ángel di María y Jorgelina Cardoso: temática de su perra Chispita y kermesse personalizada

Ángel di María y Jorgelina Cardoso celebraron, en noviembre pasado, cumpleaños número 8 de su hija más chica Pía. Mediante su red social de Instagram, la esposa del futbolista le dedicó un sentido mensaje a su pequeña que decía: "Sólo deseo que seas muy feliz y que nunca dejes de reír y alegrarnos tanto cada día. Feliz cumple bebita, te amamos con el alma". En las últimas horas, se dieron a conocer las imágenes del festejo y los detalles cautivaron a todos.

Las fotos de la súper fiesta de cumpleaños de Pía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Como sucede cada vez que sus hijas cumplen años, Ángel di María y Jorgelina Cardoso organizan todo con tiempo y precisión para que ellas vivan un día soñado. Esto ocurrió el mes pasado cuando Pía celebró sus 8 años y tuvo la fiesta que imaginaba: con temática de su mascota, repleta de juegos y en compañía de sus seres queridos.

Tal como se puede ver en el video que subió la cuenta de Instagram encargada de llevar a cabo el evento, Pía fue la verdadera protagonista y toda la decoración estuvo pensada en el amor que siente por su perrita Chispita. En el stand de fotos, donde también se ubicó el candy bar junto a la torta de tres pisos, estuvo ambientado de Pet Shop siguiendo la línea de la ambientación.

Así fue el cumpleaños de Pía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Los colores rosa pastel y blanco fueron los elegidos por la pequeña como también la idea de que en el exterior haya una kermesse personalizada donde podías llevarte regalos. Así, no sólo pudo divertirse con sus amigos sino que también dejó que ellos puedan llevarse regalos sorpresas. Además, Pía quiso para su cumpleaños un gran castillo inflable en color fucsia y varios puestos de pochoclos.

Así fue el cumpleaños de Pía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

El look que lució Pía fue un vestido amarillo con volados y brazos descubiertos mientras que su madre Jorgelina Cardoso combinó un conjunto de blusa blanca con pantalón fucsia. Su padre Ángel Di María se mantuvo fiel a su estilo: camisa estampada en blanca y negra. En la imagen se los puede ver junto a su hija segundos después de cantarle el " Feliz cumpleaños", súper emocionados y felices de verla disfrutar su día.

Así fue el cumpleaños de Pía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

El pastel cubierta con fondant en tonos rosa y amarillo pastel se destaca por tener una casita con un perrito adentro y llevar su nombre. Otro de los detalles que muestra su pasión por los animales fueron las imágenes que decoraban todo el jardín. Algo que no pasó desapercibido en las redes sociales y causó mucha ternura.

Así fue el cumpleaños de Pía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Casi al final de la celebración, Ángel Di María se encargó de sostener la piñata y con la ayuda de su hija dejó caer las golosinas. De esta manera, los invitados y amigos de Pía pudieron regresar a sus casas contentos y con una bolsita repleta de dulces. Sin dudas, fue una tarde soñada para ella y su familia.

Así fue el cumpleaños de Pía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

La cuenta que mostró la intimidad del festejo escribió: "Fue un cumpleaños increíble, lleno de alegría y color. Todo ambientado con la temática de su perrita Chispita". A las pocas horas, los usuarios se percataron de quién se trataba y halagaron el evento. En resumen, el cumpleaños de Pía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, llevó una temática de su perra Chispita y una kermesse personalizada que cautivó a todos.

Así es la casa estilo industrial moderna de Ángel di María y Jorgelina Cardoso en Rosario

La casa de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en Rosario se destaca por su diseño moderno y minimalista, con líneas rectas y una estética imponente. La fachada, en tonos oscuros, combina superficies lisas con amplios paneles de vidrio que permiten una integración fluida entre el interior y el exterior.

En la historia de Instagram que compartió el jugador, se puede observar que la estructura de su vivienda cuenta con volúmenes geométricos que se superponen, generando una apariencia contemporánea y sofisticada. Asimismo, el color negro toma protagonismo y se destaca sobre los sectores verdes que rodean el hogar. En la misma se lo puede ver en su jardín tomando unos mates con su esposa Jorgelina Cardoso y contemplando una hermosa tarde soleada en su ciudad natal.

Jorgelina Cardoso y Ángel di María

Este espacio de su residencia posee un césped prolijo y la presencia de palmeras que aportan un aire veraniego y relajado al espacio, ideal para disfrutar en familia. Además, las grandes aberturas hacia el parque permiten aprovechar la luz natural y conectar visualmente cada sector de la casa con el entorno verde. El estilo general de su casa transmite modernidad, lujo discreto y comodidad, reflejando un estilo actual y elegante.

"Unos mates con mi amor", escribió Ángel di María junto a la postal que subió a su red social de Instagram, donde posee más 26 millones de seguidores. Si bien la escena romántica y cotidiana con la madre de sus hijas causó ternura en los usuarios, lo que más llamó la atención fue la “arquitectura negra” o black architecture que caracteriza su propiedad, la cual utiliza fachadas oscuras para lograr un aspecto refinado y moderno. De esta manera, así es la casa estilo industrial moderna de Ángel di María y Jorgelina Cardoso en Rosario que se llevó todos los halados en las redes sociales.