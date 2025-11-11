Así es la casa de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en Rosario: moderna, minimalista y repleta de luz natural

Ángel di María y Jorgelina Cardoso formaron una tierna familia de cuatro, con sus hijas Mía y Pía. Si bien vivieron en diversas partes del mundo, dejando su marca personal en cada una de las capitales más lujosas, volvieron a elegir Rosario como su centro de vida, sobre todo luego de que el futbolista se uniera al equipo de Club Atlético Rosario Central. A través de posteos de redes sociales y lindos momentos juntos, la familia mostró la lujosa y moderna casa, donde disfrutan su día a día.

Ángel di María, Jorgelina Cardoso, y sus hijas Mía y Pía

La casa de Ángel di María y su familia en Rosario

El interior: minimalista y tonalidades claras

Como muchas de las celebridades más importantes de la Argentina, Ángel di María y Jorgelina Cardoso construyeron su casa buscando comodidad y minimalismo en cada una de las habitaciones. La pareja vive con sus hijas Mía y Pía en Rosario, en una casa de ensueño que no dudan en compartir a través de fotografías. Con paredes de colores claros y dos pisos, el gran hogar del futbolista se destaca por su comodidad y búsqueda de la elegancia, sin perder de vista los trofeos que tiene y los recuerdos lindos que se forman.

La casa de Ángel di María, Jorgelina Cardoso, y sus hijas Mía y Pía

La casa tiene grandes ventanales en cada una de las habitaciones, permitiendo que la misma se llene de luz natural, y ambos pisos se conectan con una escalera sin baranda de estilo moderna. La planta baja de la construcción tiene gran tamaño, lo que les permite celebrar los cumpleaños y eventos especiales en el interior. Sin embargo, también presenta una salida cómoda e inmediata al patio de la gran casa, para que las jóvenes puedan disfrutar del sol y el aire libre.

La casa de Ángel di María, Jorgelina Cardoso, y sus hijas Mía y Pía

El exterior: pileta y modernidad

El patio de la casa le da una vibra moderna al minimalismo clásico que se luce en el interior. Grandes sillones se distribuyen por todo el espacio verde, y alrededor de una pileta de gran tamaño con cascada privada. Entre juegos de parque e inflables, los veranos en la casa de los Di María se llena de diversión y sonrisas, que no dudan en compartir en las redes sociales, al igual que todos los eventos que realizan al aire libre y bajo el techo que brinda la propia mansión.

La casa de Ángel di María, Jorgelina Cardoso, y sus hijas Mía y Pía

Ángel di María y Jorgelina Cardoso priorizan buscar la comodidad y el espacio amplio para que sus hijas disfruten cada etapa de niñez y adolescencia a su manera. Sin embargo, continúan con el minimalismo y la modernidad que muchas de las celebridades eligen para el interior de su hogar. De esta manera, se unen a la tendencia de las tonalidades claras para la decoración, dejándole espacio a los recuerdos y los trofeos que el futbolista consiguió en sus años en la Selección Argentina.

A.E