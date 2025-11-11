martes 11 de noviembre del 2025
En vivo
CELEBRIDADES Hoy 10:21

Así es la casa de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en Rosario: moderna, minimalista y repleta de luz natural

El futbolista disfruta de su vida en su ciudad natal, mientras avanza con el Club Atlético Rosario Central.

Ángel di María, Jorgelina Cardoso, Mía di María, Pía di María
Ángel di María, Jorgelina Cardoso, Mía di María, Pía di María | Instagram

Ángel di María y Jorgelina Cardoso formaron una tierna familia de cuatro, con sus hijas Mía y Pía. Si bien vivieron en diversas partes del mundo, dejando su marca personal en cada una de las capitales más lujosas, volvieron a elegir Rosario como su centro de vida, sobre todo luego de que el futbolista se uniera al equipo de Club Atlético Rosario Central. A través de posteos de redes sociales y lindos momentos juntos, la familia mostró la lujosa y moderna casa, donde disfrutan su día a día.

Ángel di María, Jorgelina Cardoso, Mía di María, Pía di María
Ángel di María, Jorgelina Cardoso, y sus hijas Mía y Pía

La casa de Ángel di María y su familia en Rosario

El interior: minimalista y tonalidades claras

Como muchas de las celebridades más importantes de la Argentina, Ángel di María y Jorgelina Cardoso construyeron su casa buscando comodidad y minimalismo en cada una de las habitaciones. La pareja vive con sus hijas Mía y Pía en Rosario, en una casa de ensueño que no dudan en compartir a través de fotografías. Con paredes de colores claros y dos pisos, el gran hogar del futbolista se destaca por su comodidad y búsqueda de la elegancia, sin perder de vista los trofeos que tiene y los recuerdos lindos que se forman. 

Ángel di María, Jorgelina Cardoso, Mía di María, Pía di María
La casa de Ángel di María, Jorgelina Cardoso, y sus hijas Mía y Pía

La casa tiene grandes ventanales en cada una de las habitaciones, permitiendo que la misma se llene de luz natural, y ambos pisos se conectan con una escalera sin baranda de estilo moderna. La planta baja de la construcción tiene gran tamaño, lo que les permite celebrar los cumpleaños y eventos especiales en el interior. Sin embargo, también presenta una salida cómoda e inmediata al patio de la gran casa, para que las jóvenes puedan disfrutar del sol y el aire libre. 

Ángel di María, Jorgelina Cardoso, Mía di María, Pía di María
La casa de Ángel di María, Jorgelina Cardoso, y sus hijas Mía y Pía

El exterior: pileta y modernidad

El patio de la casa le da una vibra moderna al minimalismo clásico que se luce en el interior. Grandes sillones se distribuyen por todo el espacio verde, y alrededor de una pileta de gran tamaño con cascada privada. Entre juegos de parque e inflables, los veranos en la casa de los Di María se llena de diversión y sonrisas, que no dudan en compartir en las redes sociales, al igual que todos los eventos que realizan al aire libre y bajo el techo que brinda la propia mansión. 

Ángel di María, Jorgelina Cardoso, Mía di María, Pía di María
La casa de Ángel di María, Jorgelina Cardoso, y sus hijas Mía y Pía

Ángel di María y Jorgelina Cardoso priorizan buscar la comodidad y el espacio amplio para que sus hijas disfruten cada etapa de niñez y adolescencia a su manera. Sin embargo, continúan con el minimalismo y la modernidad que muchas de las celebridades eligen para el interior de su hogar. De esta manera, se unen a la tendencia de las tonalidades claras para la decoración, dejándole espacio a los recuerdos y los trofeos que el futbolista consiguió en sus años en la Selección Argentina

A.E

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en