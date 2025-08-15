Así fue el divertido cumpleaños que Benjamín Vicuña le hizo a Amancio: magia y aventuras

Amancio, el hijo de Benjamín Vicuña y la China Suárez, celebró sus 5 añitos en Turquía ya que para ese entonces, es decir el 28 de julio, se encontraba junto a la actriz y Mauro Icardi. A modo de festejo, ella decidió pasar el día en un yate junto al niño, Magnolia y Rufina, acompañada, por supuesto, del jugador del Galatasaray.

Debido a la distancia que le impidió celebrar a su lado, el actor chileno organizó una increíble fiesta para sorprenderlo a la salida del colegio. A través de su red social, Benjamín compartió la intimidad del cumple de su hijito y causó ternura en sus seguidores.

Benjamín Vicuña mostró la intimidad del cumpleaños número 5 de su hijo Amancio

Tras retirar a su hijo Amancio de la escuela, Benjamín Vicuña lo llevó directo a un salón porque allí le tenía preparada una sorpresa muy especial: la celebración de sus 5 añitos. Sus hermanos, Magnolia y Benicio, estuvieron presentes como también sus amigos del colegio. Acompañado por su novia, Anita Espasandín, el actor retrató cada momento del festejo recopilado en un video y decidió subirlo a sus historias de Instagram.

El cumpleaños número 5 de Amancio Vicuña.

La fiesta estuvo ambientada con la temática del hombre araña, el dibujo animado favorito del pequeño, y con diferentes opciones para divertirse: metegol y castillos inflables. Además, contó con un increíble candy bar repleto de muffins, chocolates, galletas y una torta doble altura. Como obsequio a quienes asistieron a compartir este día con Amancio, Vicuña les brindó pequeñas cajitas con el logo del personaje de Marvel y golosinas en su interior.

Amancio Vicuña

Tal como mostró Benjamín Vicuña en su red social, Amancio quedó completamente cautivado con el show de magia que el artista contrató para sorprenderlo. Sin miedo ni pudor, el hijo más pequeño que tuvo con la China Suárez se animó a ayudar y ver de cerca cada truco que el mago hacía en su fiesta.

Benjamín Vicuña y su hijo Amancio.

Al momento de romper la piñata, los invitados se reunieron entusiasmados para agarrar los dulces que se encontraban dentro. Amancio acompañó a su papá a tirar de la cuerda para que caigan todas las golosinas y luego se tiró al piso en búsqueda de las suyas.

Sin dudas, se trató de un evento que Amancio no olvidará y que Benjamín Vicuña se encargó hasta del último detalle para lograr que esto fuera así. Mientras tanto, la China Suárez disfruta de su nueva vida en Estambul junto a Mauro Icardi y mantiene contacto con él a la distancia ya que decidió quedarse a vivir con el futbolista.

De esta manera y debido a que no pudo festejarlo en la fecha exacta, Benjamín Vicuña se encargó de mostrar la intimidad del divertido cumpleaños que le hizo a Amancio, el cual estuvo cargo de magia y aventuras.