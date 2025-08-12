Grimaldi contra Casiraghi: las diferencias que marcan la relación entre los hijos de Estefanía y Carolina de Mónaco

Los Grimaldi y los Casiraghi compartieron nuevamente escenario social en Mónaco, aunque no de forma completa. La última edición de la Fiesta de la Cruz Roja, presidida por Alberto y Charlène, reunió a importantes nombres y sirvió como “termómetro” de las relaciones familiares. Este año, la cita benéfica estuvo marcada por la ausencia de Estefanía y Carolina de Mónaco, y por la presencia selectiva de algunos de sus descendientes.

Entre los asistentes figuraron Louis Ducruet, acompañado de su esposa, Marie Chevallier, y Camille Gottlieb, muy involucrada en las labores de la Cruz Roja. Camille atrajo miradas con un vestido que recordaba al que Grace Kelly lució en La ventana indiscreta, el guiño fashion no pasó desapercibido.

Grimaldi contra Casiraghi: las diferencias entre los hijos de Estefanía y Carolina de Mónaco

En cambio, los cuatro hijos de Carolina de Mónaco no estuvieron presentes en la velada. Se trata de Andrea, Carlota y Pierre Casiraghi, fruto de su matrimonio con Stefano Casiraghi, y Alexandra de Hannover, hija de Ernesto de Hannover. Su ausencia llamó la atención y contrastó con la visibilidad que suelen tener en otros eventos como el Baile de la Rosa, liderado por Carolina, o el Día Nacional de Mónaco.

Familia real de Mónaco

Los hijos de Estefanía mantienen una relación cercana con el soberano. Louis y Pauline Ducruet, nacidos de su matrimonio con Daniel Ducruet, y Camille Gottlieb, de su relación con Jean-Raymond Gottlieb, desarrollan sus actividades profesionales dentro del Principado. Esta vinculación directa a Mónaco facilita su participación en actos oficiales y benéficos.

Por el contrario, la vida de los Casiraghi se da en lugares más dispersos. Andrea reside en Suiza con su esposa, Tatiana Santo Domingo, y sus hijos, manteniendo un bajo perfil mediático. Pierre alterna su residencia entre Montecarlo y un castillo en la Costa Azul, mientras combina su afición por la vela con causas medioambientales. Beatrice Borromeo, su esposa, ha consolidado su prestigio como periodista y documentalista.

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo

Alexandra de Hannover, recientemente graduada en la sede parisina de Princeton, mantiene lazos estrechos con sus hermanos paternos, Ernesto Augusto y Christian de Hannover. Su relación con la esposa de este último, Sassa de Osma, es especialmente cercana, ambas suelen compartir eventos y viajes.

La cita de la Cruz Roja de este año volvió a poner en evidencia que los vínculos entre los Grimaldi y Casiragui, los hijos de Estefanía y Carolina de Mónaco, siguen marcados por agendas y estilos de vida muy distintos.

F.A