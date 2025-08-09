En su primer día juntos, Benjamín Vicuña dejó a Amancio y Magnolia en el cumple de Anita García Moritán

Magnolia y Amancio regresaron al país permanecer dos semanas en Turquía junto a la China Suárez. Apenas lo hicieron, fueron recibidos por Benjamín Vicuña, que los esperó en el aeropuerto internacional de Ezeiza y les propinó un abrazo tan tierno como sentido.

A las 22:30 del viernes 8 de agosto, los pequeños arribaron a la Argentina luego de concluir su viaje a Turquía. Apenas terminaron los controles migratorios, acompañados de su abuela, los niños vieron a Benjamín y corrieron hacia él para abrazarlo efusivamente. El actor alzó a Magnolia de inmediato y después hizo lo propio con Amancio, mientras las cámaras retrataban el momento.

Benjamín Vicuña con Amancio.

Benjamín Vicuña dejó a Magnolia y Amancio en el cumpleaños de Anita García Moritán

Ese encuentro en el aeropuerto, aunque emotivo, no dejaba de ser algo que se podría imaginar. Lo más llamativo, sin embargo, llegó este sábado, cuando Benjamín Vicuña, Magnolia y Amancio estuvieron en la fiesta de cumpleaños de Anita García Moritán, que cumplió 4 años el 22 de julio, pero que tuvo su celebración este sábado.

Benjamín Vicuña llegó acompañado de los hijos que comparte con la China Suárez y dos de los que comparte con Pampita, Beltrán y Benicio. Bautista, el quinto integrante de la familia, llegó por su cuenta, acompañado por amigos, y se fue de la misma manera.

Benjamín Vicuña y Magnolia.

El actor chileno permaneció un rato en el cumpleaños, donde se lo vio de buen humor y tan simpático como siempre, pero después se retiró solo. Algunas horas después, ya con el final de la fiesta, regresó para buscar a sus pequeños, que hoy estaban en su custodia.

Al igual que sucede habitualmente, Benjamín Vicuña eligió no compartir ninguno de esos momentos en las redes sociales, como tampoco lo que sucedió una vez que fue a buscar a sus hijos. Si se tiene un registro de lo que pasó es por la cobertura de prensa del cumpleaños de Anita, que contó con fotógrafos y presencia de varios medios.

Las fotos del cumpleaños de Anita García Moritán.

Benjamín Vicuña pasó su primer día con Amancio y Magnolia tras el regreso de Turquía. El actor se encargó de llevarlos y traerlos a la mega fiesta de Anita García Moritán y luego se fue a pasar el resto del sábado con ellos.