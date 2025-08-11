El regreso de Magnolia y Amancio desde Turquía volvió a reunir a Benjamín Vicuña con sus hijos más pequeños y, al mismo tiempo, reavivó uno de los temas más comentados de las últimas semanas: los rumores de que el actor chileno evalúa llevar a la Justicia a la China Suárez. La versión comenzó a circular después de un fuerte posteo que la actriz hizo en redes sociales, con ironías a su ex y supuestas referencias a sus adicciones.

Benjamín Vicuña respondió si piensa hacerle un juicio a la China Suárez tras el polémico posteo

En diálogo con Intrusos (América TV), Vicuña fue consultado directamente sobre si iniciará acciones legales contra la madre de sus hijos. Fiel a su estilo prudente, evitó confirmar o desmentir: “La verdad me detengo en la puerta de mi casa por respeto y buena onda, no tengo nada que hablar ni contar”, dijo, dejando entrever que no quiere alimentar el conflicto públicamente.

Benjamín Vicuña

Sin embargo, algunas versiones periodísticas aseguran que la tensión entre ambos sigue latente. Según revelaron Marina Calabró y Guido Zaffora en El Observador, el posteo de la China Suárez habría afectado la imagen del actor, provocando la caída de trabajos y contratos con marcas. “Está enfurecido, no hay vuelta atrás”, señalaron, y agregaron que en su entorno creen que, cuando la exposición mediática baje, podría avanzar con acciones legales.

Por el momento, Vicuña prefiere enfocarse en sus compromisos profesionales. Actualmente se encuentra grabando la serie Papá x 2, un proyecto que, según contó, lo tiene “muy comprometido” y que se estrenará en los próximos meses. También busca disfrutar del tiempo con sus hijos, quienes ya retomaron el colegio en Buenos Aires tras su estadía en Estambul junto a su madre y la abuela materna.

La China Suárez

En paralelo, Rufina, la hija mayor de la China Suárez fruto de su relación con Nicolás Cabré, también regresó a la Argentina para pasar unos días con su padre y sus amigos, después de que se especulara con que continuaría más tiempo en Turquía junto a su madre y Mauro Icardi.

Aunque Benjamín Vicuña insiste en no dar detalles sobre sus diferencias con la China Suárez, la polémica sigue dando que hablar y podría tener un nuevo capítulo si finalmente decide llevar el caso a los tribunales.

AM