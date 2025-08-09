Los hijos de la China Suárez regresaron de Turquía como estaba previsto y su expareja Benjamín Vicuña se encargó de ir a buscarlos al aeropuerto. El actor también recibió a Rufina Cabré ya que a última hora, según contaron en “Intrusos”, la niña de 12 años decidió volver al país para disfrutar los días libres que tiene antes de comenzar el colegio en Estambul.

Rufina Cabré volvió a Argentina junto a sus hermanos: “Extrañaba”

La China Suárez continúa en el ojo de la tormenta. Es que, sorpresivamente, su hija Rufina Cabré volvió al país junto a sus dos hermanos, Magnolia y Amancio Vicuña. Los menores viajaron acompañados de su abuela, Marcela Riveiro, y su niñera. Al llegar al país, Benjamín Vicuña los estaba esperando en el aeropuerto.

Mientras la actriz continúa en Turquía junto a Mauro Icardi, sus hijos ya se encuentran en Argentina. Si bien los más pequeños tenían previsto volver, la decisión de Rufina fue inesperada ya que era la razón por la que la China Suárez no volvía. Sin embargo, en “Intrusos” revelaron que la niña de 12 años “extrañaba” estar acá y quería volver a ver a su padre, Nicolás Cabré, y pasar con él los días libres que le quedan antes de comenzar el colegio en Estambul.

“En este momento está viajando en el vuelo de Turquía hacia Argentina, Rufina con sus dos hermanitos. Están en la fila ocho, están los tres niños, me dicen que Rufina un amor, está ocupándose de sus 3 hermanos más chiquitos. Van con la niñera, y unos asientos más adelante están la mamá de Eugenia con su pareja”, contó la periodista Paula Varela.

Con más información en su poder, sumó sobre la decisión de la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré: "Extrañaba un poco, aprovechó este tiempo para ver a su papá y a la gente que quiere, porque después va a tener un tiempo más largo sin poder viajar”, expuso Varela en cuanto a la decisión de la niña, y ambos padres lo respetaron".

Por su parte, Karina Iavícoli expresó: “Existe la posibilidad, de que ella retorne a Turquía junto a su padre, lo cual no está nada mal porque a él le interesa dónde va a vivir ella, los lugares donde se va a mover, el colegio. No está mal si Cabré acepta este ofrecimiento”.

Además, en el ciclo de espectáculo especularon sobre un cambio de opinión de Rufina, al decidir finalmente vivir en Argentina con su papá, algo que por el momento la actriz lo ve poco probable ya que la pequeña comenzó la adaptación en el nuevo instituto. Aunque el propio Cabré aseguró en Teleshow que esto puede ocurrir y que su ex "está de acuerdo".

De esta manera, tras un extenso viaje acompañada de su niñera y su abuela Marcela Riveiro, Rufina Cabré volvió a Argentina junto a sus hermanos porque “extrañaba” a su papá Nicolás Cabré y a sus seres queridos que se encuentran el país mientras la China Suárez prefirió quedarse con Mauro Icardi en Turquía.