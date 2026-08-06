Así fue el casamiento de Luz Cipriota y David Serrano: en España, improvisado y con sus hijas como protagonistas

Luz Cipriota atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. Instalada en Madrid desde hace varios años, la actriz sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casó con David Serrano, el director y guionista español con quien formó una familia y comparte una historia de amor que comenzó hace más de una década.

Así fue la boda de Luz Cipriota y David Serrano

La noticia llegó a través de sus redes sociales, donde Luz Cipriota compartió un emotivo reel con imágenes de la ceremonia y un extenso mensaje en el que explicó por qué decidieron celebrar su unión de una manera sencilla e improvisada. Lejos de los grandes preparativos, la pareja eligió una boda íntima, rodeada de sus seres queridos y con sus hijos como los grandes protagonistas de la jornada.

Cómo fue la boda de Luz Cipriota y David Serrano

Según contó Luz Cipriota en sus redes sociales, la decisión de casarse surgió sin demasiados planes previos: "Nuestro casamiento fue improvisado. Sin grandes preparativos, sin buscar la perfección porque entendimos que no hacía falta esperar al momento ideal. El momento era este", escribió junto al video que compartió en Instagram.

El vestido de Luz Cirpriota

Para la ocasión, Luz Cipriota eligió un vestido simple y holgado, zapatos bajos, el cabello recogido y un maquillaje natural. La ceremonia se llevó a cabo en un ambiente cálido y familiar, con la presencia de sus hijos y de un pequeño grupo de familiares que acompañó a la pareja en este paso tan importante.

El mágico momento de Luz Cipriota

En su publicación, Luz Cipriota explicó que el verdadero sentido del casamiento no estaba en la organización ni en la magnitud del evento, sino en la posibilidad de celebrar el camino recorrido junto a David Serrano y la familia que construyeron: "La idea era celebrar que estamos vivos. Que nos encontramos. Que nos elegimos una y otra vez. Que después de todo lo vivido, seguimos de la mano, con ganas de seguir construyendo esta familia, cuidándola cada día y llenándola de amor", expresó.

La actriz también dedicó unas palabras a su ahora esposo: "No sé cómo será el resto de nuestra historia. Pero si algo me enseñó la vida es que los mejores capítulos rara vez salen según el plan. Y qué suerte la mía de poder vivirla con vos, David", escribió. Además, agradeció el cariño de sus amigos, quienes, aunque no estuvieron presentes en la ceremonia, celebraron la noticia junto a la pareja.

Así ha sido la historia de Luz Cipriota y David Serrano

La historia entre Luz Cipriota y David Serrano comenzó en 2014, cuando él viajó a Buenos Aires para dirigir la versión argentina del musical Más de cien mentiras. Durante ese proyecto surgió un flechazo entre ambos, aunque la distancia y los compromisos personales hicieron que cada uno continuara con su vida y el romance no prosperara en ese momento.

Luz Cipriota y David Serrano

Años más tarde, la actriz se mudó a Madrid para impulsar su carrera artística y, ya con ambos solteros, retomaron el contacto. Ese reencuentro dio inicio a una relación que fue creciendo con el paso del tiempo. En 2021 nació su hijo Lorenzo y, en 2025, la familia se agrandó con la llegada de las gemelas Ángela y Aurora. Hoy, después de construir una vida juntos en España, Luz Cipriota y David Serrano finalmente sellaron esa historia con un casamiento tan sencillo como significativo.