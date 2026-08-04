Fabián Cubero comparó a Sienna, su hija con Nicole Neumann y Luca, su hijo con Mica Viciconte

Fabián Cubero volvió a llamar la atención de sus seguidores con una publicación dedicada a su familia. A través de una historia de Instagram, el exfutbolista mostró una comparación entre dos de sus hijos que rápidamente despertó comentarios por el notable parecido que existe entre ambos.

Mica Viciconte y Fabián Cubero

Se trata de Sienna, fruto de su relación con Nicole Neumann, y Luca, el hijo que tuvo junto a Mica Viciconte. Con un simple collage de fotografías, Fabián Cubero dejó en evidencia las similitudes físicas entre los hermanos y enterneció a quienes siguen el día a día de la familia ensamblada.

El collage con el que Fabián Cubero destacó el parecido entre Sienna y Luca

En la imagen compartida por el exdefensor aparece una fotografía de Sienna cuando era pequeña junto a una imagen de Luca, ambos con prácticamente la misma edad. Para acompañar la publicación, Cubero escribió únicamente la palabra "Hermanos", agregó un emoji de manos formando un corazón y etiquetó las cuentas de Instagram de sus hijos.

Sienna y Luca Cubero

Las similitudes no tardaron en llamar la atención. En la fotografía, Sienna luce el cabello rubio, una amplia sonrisa y una remera rosa, mientras que Luca aparece con la camiseta de la Selección argentina y una expresión muy similar. La forma de la sonrisa, la mirada y los rasgos faciales hicieron que muchos seguidores destacaran el enorme parecido entre ambos.

La unión de la familia ensamblada que formó junto a Mica Viciconte

Más allá de la comparación física, la publicación también volvió a reflejar el vínculo que mantienen los integrantes de la familia ensamblada que Fabián Cubero construyó junto a Mica Viciconte. A lo largo de los años, tanto el exfutbolista como la modelo compartieron distintas imágenes en las que se puede ver a Luca disfrutando de reuniones y celebraciones junto a sus hermanas mayores, Indiana, Allegra y Sienna.

Mica Viciconte, Fabián Cubero, Indiana Cubero, Allegra Cubero, Sienna Cubero

No es la primera vez que el parecido entre los hermanos genera repercusión. Cuando Luca era apenas un bebé, la familia ya había publicado comparaciones con fotografías de Sienna a la misma edad, una coincidencia que volvió a repetirse con esta reciente publicación. Con una sencilla historia de Instagram, Fabián Cubero volvió a enternecer a sus seguidores al destacar el fuerte vínculo y las llamativas similitudes entre sus hijos.