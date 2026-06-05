Así fue el día de spa de Isabel Macedo y Milagros Brito: circuito beauty y baños de inmersión

Isabel Macedo y Milagros Brito compartieron una relajante jornada de amigas en AYMA, el primer club de wellness frente a la playa de la Argentina. A través de sus redes sociales, ambas mostraron algunos momentos de la experiencia, donde disfrutaron de distintos tratamientos pensados para el descanso y la recuperación.

Vestidas con batas blancas y en un ambiente de total relajación, la actriz y la empresaria recorrieron las instalaciones del exclusivo club, que fue impulsado por Milagros Brito junto a Agustín Garavaglia y Micaela Pichniy. Entre risas y charlas, aprovecharon la propuesta para desconectarse de la rutina y disfrutar de una tarde dedicada al bienestar.

Milagros Brito, Isabel Macedo y Vero Lozano

Así fue el día de spa de Isabel Macedo y Milagros Brito

Ahora, tras la inauguración, Milagros Brito volvió a mostrar parte de la experiencia que ofrece el exclusivo centro wellness al compartir en sus redes sociales una relajante jornada junto a Isabel Macedo. A través de una historia de Instagram, ambas aparecieron vistiendo batas blancas mientras disfrutaban de distintas actividades pensadas para la recuperación y el relax.

El video permitió ver algunos de los espacios más destacados del lugar, como las bañeras de inmersión, las áreas de descanso y los sectores destinados a los tratamientos de recuperación física. "Qué planazo que clavamos hoy de amigas acá en Aymá", comentó Milagros mientras registraba la experiencia.

Los tratamientos que probaron Isabel Macedo y Milagros Brito

Isabel Macedo reveló que participó de varias de las propuestas que ofrece el club. Entre ellas mencionó la crioterapia, el circuito recovery, sesiones de red light therapy y distintos espacios de sauna: "Es buenísimo. Es espectacular", resumió la actriz al describir la experiencia, mientras destacaba algunos de los tratamientos que más había disfrutado.

Isabel Macedo

Por su parte, Milagros Brito aseguró que el lugar permite desconectarse de la rutina sin necesidad de viajar: "Yo no voy de viaje a ningún lado, me vengo sin viajar", expresó entre risas. Para finalizar ambas anticiparon las nuevas experiencias dentro del circuito wellness, una propuesta que combina recuperación física, descanso y bienestar emocional.