Milagros Brito, Isabel Macedo y Verónica Lozano participaron de la inauguración de AYMA, el primer club de wellness de Tigre

La búsqueda de experiencias que combinen entrenamiento y bienestar integral está creciendo en las principales ciudades del mundo. En ese contexto abrió sus puertas AYMA, el primer club de wellness frente a la playa del país, ubicado en Remeros Beach, Tigre, que propone reunir en un mismo espacio distintas experiencias enfocadas en el cuidado del cuerpo y la mente.

El proyecto, impulsado por Milagros Brito junto a Agustín Garavaglia y Micaela Pichniy, fue presentado durante un evento que reunió a empresarios, referentes del deporte, figuras de los medios y miembros de la comunidad wellness. Como anfitriona de la noche, la empresaria recibió a invitados como Verónica Lozano, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, además de Analía Franchín, Floppy Tesouro y Sofía "Jujuy" Jiménez, entre otros, que se acercaron a conocer la nueva propuesta.

Milagros Brito con Agustín Garavaglia y Micaela Pichniy

Milagros Brito, Isabel Macedo y Verónica Lozano participaron de la inauguración de AYMA

AYMA es el primer club de wellness frente a la playa de la Argentina y busca acercar al país un modelo que ya se consolidó en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami y Londres. Su propuesta combina distintas disciplinas y experiencias orientadas al cuidado físico y mental, entre ellas hot yoga, Lagree, meditación, acupuntura, sauna seco y húmedo, sauna infrarrojo, crioterapia, cold plunge, drippings y alimentación consciente.

Vero Lozano y Milagros Brito

Milagros Brito y Agustín Garavaglia con Sofía "Jujuy" Jiménez

Uno de los fenómenos que impulsa este tipo de espacios es el crecimiento del hot yoga, una práctica que se realiza en salas calefaccionadas y que en los últimos años ganó cada vez más alumnos por sus beneficios asociados a la flexibilidad, la movilidad y la conexión mente-cuerpo. La tendencia forma parte de una transformación más amplia del concepto de bienestar, que ya no se limita al entrenamiento físico sino que incorpora hábitos vinculados al descanso, la recuperación y la salud emocional.

Milagros Brito junto a sus hijas, Delfina García Moritán y Asia Borges, y Agustín Garavaglia

Milagros Brito con Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

Detrás de AYMA se encuentran Milagros Brito, presidenta de Vizora; Agustín Garavaglia, referente del mundo del fitness y el entrenamiento funcional; y Micaela Pichniy, reconocida por su trayectoria en yoga y experiencias de bienestar. Los tres desarrollaron The AYMA Method®, una metodología propia que organiza la experiencia en cinco etapas: activación, entrenamiento, regulación, recuperación y conexión.

Milagros y Jorge Brito

Milagros Brito y Analía Franchín

Milagros y Marcela Brito

"El resultado es un club concebido para acompañar a las personas de manera integral y sostenida en el tiempo. Buscamos ayudar a las personas a vivir un poco mejor cada día porque eso es también lo que buscamos nosotros tres", explicó la empresaria durante la presentación.

Milagros Brito y Agustín Garavaglia

Milagros Brito y Floppy Tesouro

La llegada de AYMA también representa un nuevo paso en la evolución de Remeros Beach, el desarrollo ubicado en Tigre que desde hace una década apuesta por integrar naturaleza, deporte y calidad de vida. Con esta apertura, el complejo suma una propuesta alineada con las nuevas tendencias globales de bienestar y refuerza su objetivo de construir una comunidad donde la salud, el movimiento y los vínculos formen parte de la experiencia.