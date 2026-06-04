A 20 años del escándalo: cómo fue la separación de Isabel Macedo y Facundo Arana

Isabel Macedo es una de las actrices, modelos y empresarias más famosas de la Argentina y el mundo. Su amplia carrera en la televisión de ficción está marcada, principalmente, por sus icónicos papeles de villana en exitosas telenovelas juveniles y ficciones dramáticas. Facundo Arana es de los galanes más importantes de la televisión, además de un talentoso músico saxofonista y apasionado andinista . Su belleza y carisma, además de su forma de sobrellevar papeles protagónicos, lo hicieron saltar a la fama a nivel internacional.

Si bien ambos son reconocidos en el mundo de las novelas y el teatro, muy pocas veces sus caminos artísticos se cruzaron y mantuvieron encuentros laborales. Sin embargo, de ellos surgió uno de los romances más recordados de finales de la década del 90 y principios de los 2000. La separación fue sorpresiva y altamente escandalosa, siendo cubierta ampliamente por los medios de comunicación y las opiniones de sus seguidores. A más de 20 años de la polémica, aún se recuerda cómo fueron esos momentos que marcaron el final de su relación y el comienzo de la búsqueda individual por formar una familia.

Isabel Macedo, Facundo Arana

La historia de amor de Isabel Macedo y Facundo Arana: desde un encuentro en la infancia a crear un futuro juntos

La historia de amor de Isabel Macedo y Facundo Arana comienza mucho antes de que ellos se volvieran importantes figuras de la televisión de ficción de la Argentina. Algunos medios de comunicación aseguran de que la actriz había sido compañera de colegio de la hermana menor del galán, lo que data su relación antes de que lanzaran sus carreras actorales. Sin embargo, las versiones del primer encuentro variaron con el correr de las entrevistas y según las notas de diversas revistas. Entre teorías que dicen que fue en un taller de teatro hasta la versión que decía fue en un bar de Barrio Norte gracias a un grupo de amigos en común, el romance de ambos surgió a finales de los 90 y se volvió uno de los más observados por todos sus seguidores.

Para ese momento, ambos ya tenían un nombre dentro de la industria del cine. Por un lado, Arana se había vuelto de los galanes más elegidos para protagonismos en novelas de drama. Por el otro, Macedo marcaba el comienzo de su carrera de villana en historias juveniles, como Floricienta.

Pero el romance de ambos se definió como uno de los más observados por los medios de comunicación y sus seguidores, dada la importancia que ambos tenían en la pantalla. Durante los 10 años que duró su amor, los actores no solo crecieron a nivel personal, sino que además comenzaron a formar una vida juntos, conviviendo en el barrio porteño de Palermo, compartiendo el amor por la naturaleza, el bajo perfil e importantes proyectos de casamiento y de formar una familia juntos.

Isabel Macedo, Facundo Arana

La escandalosa y sorpresiva ruptura de Isabel Macedo y Facundo Arana

Si bien el futuro se veía prometedor para Isabel Macedo y Facundo Arana, rápidamente el castillo de sueños se derrumbó. En el 2006, de una manera sorpresiva e inesperada, la pareja hizo pública su separación, y se desató el escándalo mediático. Los medios de comunicación tomaron esta noticia como una de las más importantes en aquel momento, dada la relevancia mediática que los actores tenían sobre los televidentes y sus fuertes apuestas al futuro juntos. Es así como las teorías de infidelidades comenzaron a tomar relevancia, y la polémica creció a su alrededor.

Casualmente, a solo meses de su separación con Macedo, Facundo Arana anunció su romance con María Susini, una modelo de importancia de aquellos años. En el 2008, nació su primera hija, India, y comenzó con la familia que se cerró con el nacimiento de Yaco y León Moro. Debido a esto, fue apuntado como el culpable del final de la relación, y sufrió diversas acusaciones de haber sido infiel. Ambas partes decidieron mantener el silencio durante un largo tiempo, e incluso se habló del sufrimiento que vivió la actriz al ver cómo su expareja cumplía los sueños que habían tenido juntos.

Sin embargo, esta historia dio un volantazo inesperado, cuando se colocó a Macedo en el centro de polémica por una presunta infidelidad. En el 2021, en Intrusos (América), Evelyn Von Brocke aseguró que la actriz habría traicionado al intérprete con un vecino del departamento del edificio donde convivían. “En su edificio, donde vivía con Facundo, se iba al departamento de otro. Cuando él no estaba aprovechaba para irse a escondidas a lo del vecino. Lo tuve a Facu llorando en ese momento porque lo acusaban a él, pero la infiel fue ella. Él estaba muy dolorido. Él me lo confirmó en su momento, ahora se lo puede decir”, sentenció, dando una nueva versión que siguió aumentando el escándalo entre ambos. La expareja decidió seguir manteniendo el silencio, y formar sus vidas por separado, alejados del recuerdo de lo que fueron esos años juntos.

Isabel Macedo, Facundo Arana

Isabel Macedo y Facundo Arana cumplieron su sueño de crear una familia, por separado

En la actualidad, Isabel Macedo y Facundo Arana se mantienen alejados del otro y formaron sus propias familias, siguiendo un sueño que había sido en conjunto. Por un lado, la actriz conoció a Juan Manuel Urtubey, con quien mantuvo solo siete meses de noviazgo, y se casó el 24 de septiembre de 2016 en Salta. Si bien el político ya tenía cuatro hijos de su matrimonio anterior, juntos tuvieron dos hijas: Isabel, nacida en 2018, y Julia, nacida en 2022.

Por el otro, Facundo Arana tuvo una relación de más de 20 años con María Susini, con quien formó una dulce familia de cinco. Si bien mantuvieron un bajo perfil de los escándalos, fueron de los clanes más observados por los medios de comunicación, por su unión fuerte con la naturaleza y sus actividades al aire libre. Sin embargo, en el 2026, protagonizaron una escandalosa y sorpresiva separación que movilizó a los medios de comunicación y a sus seguidores.

Isabel Macedo, Facundo Arana

A pesar de sus presentes y de los cambios que viven, ya sea laborales como personales, la historia de amor de Isabel Macedo y Facundo Arana sigue siendo una de las más recordadas de los medios de comunicación. A 20 años de su separación, los protagonistas no expusieron cuáles fueron los verdaderos motivos que los alejó, dejando que los comentarios y la opinión mediática tomara importancia sobre la misma.

A.E