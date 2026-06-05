Qué es de la vida de Marcos, Lucas, Mateo y Juana, los hijos de Juan Manuel Urtubey

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se casaron el sábado 24 de septiembre en el 2016, y comenzaron a formar una familia ensamblada. Sus dos hijas, Isabel y Julia, cerraron el clan con su nacimiento en el 2018 y 2022, respectivamente, y comenzaron a crecer como las princesas de la casa.

Sin embargo, y fruto de una relación anterior del político, el clan Urtubey se abrió con el nacimiento de los cuatro hijos mayores de Juan Manuel. Marcos, Lucas, Mateo y Juana no dudaron en acompañar a su papá en la vida pública y política, apareciendo en algunos posteos y compartiendo detalles de su intimidad. Sin embargo, con más de 20 años todos ellos, decidieron hacer su camino diferente al de sus padres, pero siempre manteniéndose unidos a la familia.

Marcos, Lucas, Mateo y Juana, los hijos de Juan Manuel Urtubey

Así es la vida hoy de los hijos de Juan Manuel Urtubey: Marcos, Lucas, Mateo y Juana

Juan Manuel Urtubey se convirtió en padre con su primera esposa, Ximena Saravia Toledo. Si bien ambos decidieron separarse, el vínculo sigue siendo unido sobre todo gracias a sus cuatro hijos Marcos, Lucas, Mateo y Juana. Los jovenes ahora forman una familia ensamblada con Isabel Macedo, y las dos hijas menores de su papá, Isabel y Julia, pero cada uno formó su camino diferente.

Marcos Urtubey nació en 1994, y es el más conocido entre los medios de comunicación. Siguiendo los pasos de su padre, es estratega político, analista de internacional, columnista y subsecretario Cooperación Internacional en La Plata, provincia de Buenos Aires. En su cuenta de Instagram, acumula una comunidad de más de 19 mil seguidores, donde comparte sus ideales. En el 2025, dio de qué hablar dado su casamiento con María Florencia Díaz Montaño. Toda la familia, incluida la actriz de Floricienta y sus hijas, fueron parte del especial momento, y mostraron su orgullo por el gran paso que dio el joven de 32 años.

Marcos Urtubey, Isabel Macedo, Juan Manuel Urtubey

Lucas Urtubey nació en 1997, y con 28 años demostró su pasión por el automovilismo, lo que lo lleva a tener una relación cercana con Valen Yankelevich. Él es el integrante de la familia con más perfil bajo, manteniendo en su cuenta privada de Instagram una comunidad de más de 13 mil fanáticos. Según contaron algunos medios deportivos, en el 2025, Lucas demostró su talento arriba del auto en diversas ocasiones, ganando un lugar en los podios de Rotax Max Challenge Buenos Aires. En las postales donde aparece, se muestra como muy afectivo con su familia y dispuesto a acompañarlos en todos los viajes y eventos que organizan, generando suspiros entre algunos comentarios pero alejándose de la mirada mediática.

Mateo Urtubey, Juan Manuel Urtubey, Marcos Urtubey, Lucas Urtubey

Mateo Urtubey nació en el 2000, y es uno de los que se permite tener su cuenta de Instagram abierta, dando la posibilidad de que su vida se vuelva pública. Por el contrario de sus hermanos, el joven de 25 años comparte postales de diversos viajes que realiza solo, con su pareja o sus amigos, y de todos los eventos a los que va con su familia. Todos los hijos de Urtubey coinciden en mantener una cercana relación entre ellos, y se deja en claro por las fotos. Si bien Mateo permite que su comunidad de más de 25 mil seguidores conozca un poco más de su vida privada, al igual que Lucas mantiene un bajo perfil mediático, alejándose de los escándalos y la vida política.

Mateo Urtubey

Por último, Juana Urtubey nació en el 2003, y es la menor de los primeros cuatro hijos de Juan Manuel Urtubey. Al igual que Mateo, no duda en tener su cuenta de Instagram abierta, donde su comunidad de más de cinco mil seguidores sigue sus aventuras por el mundo, sobre todo muy conectadas con la naturaleza y su rol dentro de la Fundacion Celafor. Los usuarios de redes sociales y las interacciones familiares y mediáticas que protagonizan describen a la joven de 23 años como muy cariñosa y muy unida tanto a sus hermanos mayores como a sus hermanas más pequeñas, Isabel y Julia. Juana tampoco duda en aparecer en postales, enterneciendo a todos, mientras continúa siendo estudiante de Relaciones Públicas y Ciencias de la Comunicación.

Juana Urtubey

Marcos, Lucas, Mateo y Juana Urtubey demostraron, desde un primer momento, estar dispuestos a disfrutar de la familia ensamblada que su papá creó con Isabel Macedo. Es por eso que los cuatro perfiles, actualmente, y a pesar de sus caminos por separado, no dudan en estar en eventos de Margarita, cumpleaños de Isabel o Julia, y vacaciones junto con la actriz.

Juan Manuel Urtubey, por su parte, se muestra orgulloso de todos los caminos que eligieron sus cuatro primeros hijos, fruto de su matrimonio anterior con Ximena Saravia Toledo, manteniendo y protegiendo el estilo de vida que cada uno eligió. A pesar de eso, se roban los comentarios de los seguidores del político, que destacan lo mucho que crecieron, lo parecidos que son entre si y con sus hermanas menores, y el cariño que emanan cada vez que están en familia.

A.E