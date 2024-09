La China Suárez viajó a Canadá, Toronto ya que seleccionaron su película "Linda" para que sea parte del prestigioso Festival de Cine de Canadá. La actriz contó, a mediados de julio, que su nuevo proyecto cinematográfico sería parte de este increíble evento.

La China Suárez en Toronto

"Linda" es una película dirigida por Mariana Wainstein y cuenta con un elenco de lujo. Además del protagónico de la China Suárez, el film cuenta con la actuación de Rafael Spregelburd, Julieta Cardinali, Minerva Casero, entre otros. Esta producción promete un producto de alta calidad y que, sin dudas, se llevará elogios de las audiencias.

La China Suárez eligió un total black

El look de la China Suárez para el Festival de Cine de Canadá

La China Suárez fue como representante de la película "Linda", al Festival de Cine de Canadá. La actriz es la protagonista de este film y eligió un look espectacular que acompaña su importancia, como artista en la película, y su presencia en el evento.

La China Suárez estuvo presente en el Festival de Cine de Canadá

La ex pareja de Benjamín Vicuña se lució con un total black increíble. La China Suárez eligió un vestido negro al cuerpo de una manga y con una espalda espectacular. Para que se puedan apreciar los detalles del vestido, la actriz decidió llevar un peinado al costado con el pelo suelto.

Las joyas que utilizó la China Suárez para su look

La China acompañó este hermoso vestido con accesorios plateados que tomaron protagonismo en el look. La actriz lució aros, collar, anillos y pulsera plateadas con cristales que le daban un toque espectacular al look. Respecto al maquillaje, la ex pareja de Rusherking fue por un maquillaje simple y natural, donde destaca su mirada.

China Suárez

"Linda", la película que tiene como protagonista a la China Suárez

Aunque todavía no hay fecha de estreno, la película genera muchas expectativas y tiene a todos los espectadores inquietantes por ver este film en la gran pantalla.

"Linda" no brindó fecha de estreno pero si dieron a conocer el tráiler y, este adelanto, deja ver que es una gran producción. Esta película cuenta la historia de una joven que empieza a trabajar en una casa de zona norte.

Esta joven no es empleada doméstica, sino que le está haciendo un favor a su prima Lorena. Linda, como la llama todo el mundo, despierta una atracción fuera de lo común en cada uno de los miembros de la familia. La joven es consciente de su encanto y comienza a manejar su poder de seducción con cada uno por separado, pero se va enredando en el magnetismo y la pena que siente por ellos. Es así como descubre que detrás de esas aparentes vidas felices, esconden algo mucho más complejo.

Con de una gran producción y un elenco lleno de artistas muy talentosos, "Linda" genera expectativas muy grandes y los espectadores no dudan que se encontrarán con una gran película que los atraerá. La China Suárez será parte, nuevamente, de una película que tendrá mucho éxito.

C.S.