Así fue la unión de amor de Emilia Attias y el turco Naim Sibara: tres bodas y rituales umbanda

Emilia Attías y el turco Naim Sibara se conocieron en 2004, cuando ambos grababan juntos una cámara oculta para el recordado programa de televisión Showmatch. En ese entonces ella tenía 20 años y él 41. La pronunciada diferencia de edad no fue impedimento para que ambos se aventuren en un romance que rompió prejuicios y estereotipos. Tras más de 20 años de amor, le pusieron fin a su relación.

“Cuando lo conocí (a Naím) no pude pensar nada más que en él. Me gustó su personalidad, su energía y, a medida que nos conocimos, me encantó más. Es un hombre inteligente con un corazón grande; admiro su talento y su forma de amarme”, contó la versátil artista y DJ en su momento a la Revista Ahora. Tal fue el flechazo entre ambos que la joven modelo y el humorista vivieron un apasionado romance que estuvo sellado por tres bodas y hasta un ritual umbanda.

Casamiento de Emilia Attías y el turco Naim | Twitter

Las tres bodas de Emilia Attias y el turco Naim Sibara con un rito umbanda

Emilia Attías y el turco Naim Sibara se caracterizaron por ser una de las parejas disruptivas del ambiente. El choque entre sus personalidades encajó perfecto en un amor que se caracterizó por encontrar el equilibrio entre las cosas que los unía. La admiración mutua y el talento compartido eran uno de los factores que los ubicaban dentro de las parejas más queridas de la televisión.

Ellos, por su parte, decidieron sellar su amor con una celebración que no pasó desapercibida. En primer lugar, realizaron un tradicional casamiento en Buenos Aires a fines de 2009. La casona de San Fernando, con vista al río Luján fue el escenario perfecto para que sus 200 invitados disfrutaran de la ceremonia religiosa rodeados de la naturaleza.

Asimismo, la actriz no vistió como las novias convencionales: su look estuvo atravesado por un estilo propio y descontracturado donde un mono con encajes y transparencias junto a un peinado con rastas destacaron la impronta propia de Emilia.

La magnitud del festejo fue tan masiva que hubo infiltrados a la boda. Según declaraciones de la joven en el programa Los Mammones en un momento de la noche se hartó que le pregunten si tal persona estaba en la lista de invitados que dijo: “Ya fue, que entre el que quiera”.

Casamiento de Emilia Attías y el turco Naim Sibara | Twitter

El valor del sacramento para Emilia Attías y el turco Naim Sibara

No conformes con la megafiesta realizada en Argentina, Emilia Attías y el turco Naim Sibara viajaron a Brasil con un grupo de familiares y amigos para unirse en matrimonio en la iglesia de Nossa Senhora d’Ajuda, un histórico edificio colonial que fue construido en el siglo XIV, el cual tiene un valor simbólico importante para los recién casados.

Horas más tarde y a modo de coronar la bendición del lugar, los novios realizaron un rito umbanda donde le pidieron a la Diosa Iemanjá que los protegiera. A modo de ofrenda, lanzaron al mar velas, flores, comida y cartas con sus peticiones. “No es que seamos creyentes del umbanda, sino que se estila en Brasil, cuando las parejas se casan, por una cuestión de buen augurio, hacer un ritual simbólico”, explicó el humorista.

Este lugar situado a 700 kilómetros al sur de Bahía no fue elegido al azar ni por moda. Allí, el músico y productor había vivido por más de 20 años junto a su familia antes de instalarse en Buenos Aires.

Emilia Attías y el turco Naim | Twitter

Dos años más tarde, la pareja volvió a Brasil para reforzar el rito y pedirle esta vez a la diosa del mar un hijo. Para coronar esta petición, un pai de santo junto a diez bahianas le dio su bendición al compás de los tambores y bailes propiciados por devotos. Sus anhelos de convertirse en padres llegaron en 2014 con el nacimiento de Gina, quien vino a llenarlos de plenitud y abundancia.

Finalmente, a principios de 2024, Emilia Attías y el turco Naim Sibara anunciaban su separación de común acuerdo alejándose de los escándalos mediáticos y los rumores de infidelidades. Sin embargo, ellos supieron llevar la bandera de un romance que atravesó fronteras y rompe estereotipos, haciendo que el amor sea eterno durante casi dos décadas.

