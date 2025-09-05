La estrategia de la infanta Cristina para ayudar a su hija Irene Urdangarin tras su ruptura amorosa

La infanta Cristina tomó una decisión concreta para acompañar a su hija Irene Urdangarin en un momento de transición personal. Tras la reciente ruptura amorosa de la joven, la estrategia familiar se centró en gestos cotidianos y espacios compartidos que buscan fortalecer el vínculo y brindar contención.

La postura de la infanta Cristina para ayudar a su hija Irene Urdangarin luego de su separación

La infanta Cristina atraviesa un momento de cercanía especial con su hija menor, Irene Urdangarin, quien recientemente puso fin a su relación con Juan Urquijo. La joven, de 19 años, regresó a Reino Unido para continuar sus estudios universitarios en Oxford, pero antes de retomar la rutina académica, vivió semanas marcadas por la separación.

Infanta Cristina

La ruptura, que se concretó a mediados de agosto, fue el cierre de una relación discreta que duró casi dos años. La joven y el empresario, primos lejanos, compartieron eventos familiares y momentos públicos, consolidando un vínculo que parecía estable. Sin embargo, la distancia geográfica y la diferencia de edad terminaron pesando en la dinámica. Según trascendió, fue ella quien tomó la decisión de dar por finalizado el noviazgo, en buenos términos y sin conflictos.

Ante este escenario, la infanta Cristina asumió un rol activo para acompañar a su hija en este difícil momento. Lejos de grandes gestos, optó por una estrategia basada en la cercanía, el tiempo compartido y los planes familiares en medio de sus vacaciones. Uno de los momentos más comentados fue la aparición conjunta en un partido de balonmano del equipo Granollers, donde juega Pablo Urdangarin.

Irene Urdangarin y Juan Urquijo

En las fotos que se capturaron se puede ver a madre e hija en actitud distendida, apoyando al hermano de Irene Urdangarin y compartiendo una jornada que funcionó como punto de encuentro. La presencia de la hermana del rey Felipe VI en ese evento no fue casual. Según fuentes cercanas, ella buscó generar espacios donde la joven pudiera relajarse y sentirse acompañada. La estrategia de la infanta Cristina también incluyó viajes y encuentros familiares.

“La anima y la distrae con planes que sabe que disfruta”, señalaron desde el entorno de la Familia Real. Esta actitud refleja una forma de apoyo silencioso pero constante por parte de la infanta que prioriza el bienestar emocional sin exponer a la joven a situaciones incómodas.

Irene Urdangarin

Por su parte, Irene de Urdangarin se mostró receptiva a estos gestos; aunque mantiene un perfil bajo, su participación en actividades familiares y su regreso a Oxford indican que está enfocada en retomar su rutina con serenidad. La ruptura con Juan Urquijo no fue escandalosa ni mediática, pero sí representó un cambio importante en su vida personal.

Irene Urdangarin

La infanta Cristina puso en marcha una estrategia para acompañar a Irene Urdangarin tras su ruptura amorosa, en un momento marcado por cambios personales y académicos. A través de gestos cotidianos y espacios compartidos, logró generar un entorno de contención que permitió a su hija retomar la rutina con calma.

VDV