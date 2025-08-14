A más de un año de separarse de Emilia Attias, El Turco Naím estaría en pareja nuevamente. Aunque, tras su ruptura amorosa con la actriz, intentó mantener un perfil bajo y disfrutar de una nueva vida en Ecuador, esta información volvió a ponerlo en el centro mediático. Los encargados de dar a conocer la identidad de la mujer que enamoró su corazón fueron los integrantes de LAM. "Él está apostando de nuevo al amor", aseguraron.

Quién sería la nueva novia de El Turco Naím, a un año de su separación de Emilia Attias

En mayo de 2024, El Turco Naím y Emilia Attias confirmaron su separación en medio de rumores de crisis. La modelo ya se encuentra en pareja con el empresario Guillermo Freire y ahora es el actor quien habría encontrado una nueva pareja, tal como contaron en LAM.

El panelista Pepe Ochoa comenzó a contar la noticia en forma de enigmático: “Él va con ella hace un mes y pico a un bar. Mismo bar, misma mesa. Él es el famoso, el mundo de ella es el cine”. Y agregó que se conocieron gracias a un proyecto que los unió y destacó que entre tantas reuniones, terminaron flechados el uno con el otro.

Tamae Garateguy

Luego, el integrante del programa de Ángel de Brito reveló que la persona en cuestión es la directora de cine Tamae Garateguy, que tiene 52 años y perfil bajo en las redes sociales. "Él está apostando de nuevo al amor”, concluyó. Por el momento, el humorista no realizó ningún posteo en sus redes sociales para confirmar o negar lo trascendido. De ser cierto sería la primera pareja confirmada del Turco Naím tras su ruptura amorosa con Emilia Attias, con quien estuvo durante 20 años y tuvo a su hija Gina.

El punto final de su historia con la modelo hizo que se mude a Montañita, una de las ciudades balnearias más populares de Ecuador, y comience una nueva vida lejos de la exposición y su carrera artística: abrió un bar frente al mar y otros emprendimientos gastronómicos.

Además, pasa su tiempo libre realizando deportes extremos ya sea en el agua o en la tierra. "Cuando me separé, hablábamos y le dije ‘mirá, me quiero acomodar un poco, me voy un tiempo allá. Vos fijate, yo necesito bajar un poco a tierra’. Porque venía por el pasto y volví a la ruta”, reveló el Turco Naím en su paso por "Almorzando con Juana Viale" este año.

Finalmente su estadía en Ecuador no fue solo un tiempo para despejarse y superar su relación con la artista sino que se volvió una oportunidad de crecimiento profesional. Tal es así que, aunque pase más tiempo allá por sus negocios, regresa seguido para visitar a su hija Gina, de 8 años, y compartir tiempo junto a ella.

El Turco Naím

En uno de sus últimos posteos, el Turco Naím afirmó: "La felicidad es tan simple. Encontrarse, encontrar nueva gente que te haga vibrar, nuevas metas y nuevos motivos para sentir". Por otro lado, se encuentra Emilia Attias en pareja y súper enamorada de Guillermo Freire, a quien conoció pocos meses después de su separación. Actualmente, ambos se encuentran disfrutando de unas románticas vacaciones en la Costa Amalfitana, Italia.

De esta manera, revelaron que la nueva novia de El Turco Naím, a un año de su separación de Emilia Attias, sería la directora de cine Tamae Garateguy.