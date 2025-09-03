Emilia Attias enfrentó los rumores de embarazo con una particular imagen

A más de un año de su separación del Turco Naím, Emilia Attias fue protagonista en los últimos días de fuertes rumores de embarazo fruto de su amor con Guillermo Freire. Sin embargo, la modelo se hizo eco de las versiones y salió a hablar de su supuesta dulce espera.

Qué dijo Emilia Attias sobre su supuesto embarazo

Emilia Attias es madre de Gina, la niña de 8 años que tuvo con el Turco Naím, y se encuentra en pareja con Guillermo Freire. Este maravilloso presente personal acompañó los rumores de embarazo que comenzaron a sonar fuerte en los medios luego de que Luis Ventura revelara la noticia.

Con cierta cautela, el periodista expresó en A la tarde (América) que la actriz se encontraba esperando otro hijo y que “seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue para notificar a Gina que va a tener un hermanito”.

Su explosiva información causó revuelo en los medios y en las redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron molestos por contar algo íntimo y delicado ya que, quizás, la modelo no superó el primer trimestre de gestación para revelarlo públicamente.

Emilia Attias

En medio de las repercusiones que generó esta revelación, Emilia Attias decidió romper el silencio y hacerse cargo de las especulaciones. Lejos de hablar con Luis Ventura o comunicarse con algún programa de espectáculo, la artista utilizó su red social de Instagram, donde la siguen más de un millón de personas, y mediante un llamativo posteo que reunió una serie de imágenes dejó en claro que no será mamá junto a su nuevo novio.

La postal número 4, que decidió subir para dar su palabra, mostraba un cartel en inglés que decía: "No baby on board, so please feel free to run into me" (No hay bebé a bordo, así que siéntete libre de chocar conmigo). Junto a la misma, escribió: "Rumores chiques".

El posteo de Emilia Attias para negar los rumores de embarazo.

Su publicación no pasó desapercibido y cosechó una lluvia de "likes" como también comentarios de sus seguidores que volvieron a preguntarle si está embarazada. "No, no lo está. En la foto 4 lo desmiente", fue la respuesta de una de las usuarias. En las demás fotografías, Emilia Attias mostró su día a día, la clase de arte de su primogénita Gina, sus trabajos y lo aprendido en repostería.

El posteo de Emilia Attias para negar los rumores de embarazo.

Cabe recordar que tiempo atrás durante una entrevista, la top model aseguró que junto al economista, con quien lleva 10 meses de relación, se están "conociendo y construyendo algo lindo" sin apurarse. Asimismo, sobre formar una familia con él, consideró que “lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo". Y, por último, expresó enamorada: "Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad".

Ahora, antes fuertes versiones que la tuvieron en el centro de la escena en los últimos días, Emilia Attias enfrentó los rumores de embarazo con una particular imagen compartida en su red social de Instagram y aclaró que todo lo que salió a la luz son simples "rumores".