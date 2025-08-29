sábado 30 de agosto del 2025
Revelaron que Emilia Attias está embarazada: "Gina va a tener un hermanito"

La actriz, quien ya es madre de una niña de 8 años, estaría esperando su segundo hijo con Guillermo Freire.

Emilia Attias atraviesa una nueva etapa personal que vuelve a ubicarla en el centro de la escena. En las últimas horas, se conoció que estaría embarazada, y el dato generó repercusión rápidamente. La actriz, madre de Gina, transita este momento con discreción, mientras crecen las versiones sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Emilia Attias vive un presente marcado por cambios personales que la vuelven protagonista de la actualidad del espectáculo. En los últimos días, comenzó a circular la versión de que estaría esperando su segundo hijo, y la noticia generó repercusión en distintos medios. La actriz, que ya es madre de Gina, mantiene el perfil bajo mientras los rumores continúan.

En las últimas horas, Luis Ventura reveló durante el programa A la Tarde (América) que la actriz estaría embarazada de Guillermo Freire, su pareja. “Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito”, expresó.

Hasta el momento, Emilia Attias no realizó ningún posteo al respecto confirmando o negando la información que dio el periodista sobre su segundo embarazo. "Todavía no está confirmado oficialmente, pero los que están con ella saben del crecimiento de este estado maternal", expresó el presentador.

Por su parte, Luciana Elbusto recordó que la actriz hace algunos días atrás compartió una historia en Instagram compartiendo un almuerzo. En el video, su acompañante le dice: “Sí, ahora tenés que alimentarte más. Tenés mucho para alimentar”, lo que fue interpretado como una posible referencia a su estado actual.

En mayo de 2024, se conoció que la reconocida artista se separó del Turco Naim tras 20 años de relación. Juntos son padres de Gina, quien cumplió ocho años recientemente. La ruptura fue comunicada en buenos términos, y ambos destacaron el respeto mutuo y el compromiso compartido en la crianza de su hija. Desde entonces, ella inició una nueva etapa en su vida personal, y actualmente está en pareja con Guillermo Freire, con quien oficializó el romance a fines de 2024.

La relación entre Emilia Attias y el empresario se mantuvo alejada de los focos mediáticos, aunque en los últimos meses se los vio juntos en distintos eventos. El vínculo se consolidó con naturalidad, y según trascendió, ambos estarían atravesando este posible embarazo con alegría y discreción.

