Así fue el vestido de Manuela, la hija de Bárbara Diez, para su boda con Alejandro Bengolea

En clima íntimo, rodeados de árboles y senderos de césped y con una exquisita ambientación que fusionó la belleza natural del entorno con una decoración tan sofisticada como romántica. Así vivieron su exclusiva boda Manuela Calderón, hija de la reconocida wedding planner Bárbara Diez, y Alejandro Bengolea, hijo del recordado Alejandro Bengolea, sobrino de Amalia Amoedo y bisnieto de la recordada Amalia Lacroze de Fortabat.

Manuela, hija de Bárbara Diez: "El cielo se abrió para nosotros"

Feliz de dar el “Sí, quiero” ante la ley, la pareja oficializó su amor en un altar plagado de arreglos florales -compuestos por hortensias, dalias y delicadas flores en tonos rosados- y frente a los invitados que ocuparon las sillas de diseño clásico y respaldo de esterilla dispuestas en el jardín.

Arreglos de flores y livings exteriores decoraron la boda de Manuela, la hija de Bárbara Diez.

La celebrada ambientación también incluyó livings exteriores diseñados con sillones modulares en tonos tierra y verde oliva, almohadones estampados, mesas bajas de madera, velas encendidas y una llamativa bola de boliche con forma de corazón, que aportó un toque moderno y divertido al festejo.

El lugar de la boda de Manuela y Alejandro.

“Lo soñamos, lo rezamos y el cielo se abrió y se detuvieron las gotas de lluvia para dar paso a los novios. ¡Gracias Dios por el casamiento civil más lindo del mundo mundial donde reinaron la armonía, el amor y la felicidad!”, expresó con emoción Bárbara Diez en su perfil de Instagram, junto a una postal que mostró el divino vestido de novia de su hija.

El vestido de Manuela para su boda con Alejandro Bengolea, sobrino de Amalia Amoedo

Para su gran día, Manuela lució un diseño blanco de líneas románticas confeccionado con detalles de encaje y una importante capa que le aportó un movimiento etéreo al caminar. Muy elogiada por su elección, la novia completó su estilismo con un ramo hecho con orquídeas rosadas, peonías blancas y delicados tallos verdes colgantes que dieron el toque perfecto a todo el conjunto.

Izq., el altar lleno de flores. Centro, el vestido de la novia con su impactante capa. Der., el ramo de orquídeas.

Sobrio y muy elegante, Alejandro Bengolea, hijo de Zelmira Peralta Ramos, y de Alejandro Bengolea, optó por un traje de sastrería clásico en color azul marino, que llevó con una camisa blanca impecable y una flor en la solapa.

Bárbara Diez impactó con su romántico outfit.

Espléndida y en sintonía con el tono chic de la boda, Bárbara Diez deslumbró con un vestido largo de mangas largas acampanadas, confeccionado con telas estampadas en tonos tierra, nude y marfil, con finos detalles de encaje, perfectamente pensado para su rol de madre de la novia. Si bien ella trabaja organizando bodas, esta fue la más importante de su vida y recibió el agradecimiento de su hija: “Te amo. Gracias por tanto mamita hermosa”, escribió Manuela.