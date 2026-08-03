Bárbara Diez mostró la impactante torta con la que celebró los 30 años de su hija Manuela Calderón

Bárbara Diez es una de las organizadoras de eventos más prestigiosas y reconocidas de Argentina, famosa por su sello de alta gama y sofisticación en cada celebración. A lo largo de su carrera, se consolidó como un referente indiscutido del sector corporativo y nupcial. Pero, en el plano personal, construyó una familia muy unida, siendo madre de Manuela Calderón, fruto de su primer matrimonio, y de Serena, de su relación posterior con Horacio Rodríguez Larreta. Manuela ocupa un lugar central y fundamental en su vida, representando no solo su debut en la maternidad, sino también un pilar emocional invaluable. Al alcanzar las tres décadas de vida, su madre decidió homenajear este acontecimiento tan significativo con una celebración espectacular, donde el diseño y el afecto familiar se fusionaron de manera perfecta.

Bárbara Diez y su hija Manuela Calderón / Créditos: CARAS

La impactante torta de globos de Manuela Calderón, la hija de Bárbara Diez

Manuela Calderón, la hija de Bárbara Diez, cumplió los 30 años y no solo llenó de orgullo a su mamá. La joven de bajo perfil apuntó a disfrutar del lujo, la fiesta y la intimidad, y lanzó una gran celebración que sorprendió a todos por su originalidad, desplazando la tradicional pastelería por una monumental torta de globos. Casa Cavia, un sofisticado restaurante y centro cultural ubicado en el exclusivo barrio de Palermo, fue el centro de la reunión y le dio ese toque moderno a la ocasión.

El ambiente festivo combinó a la perfección la elegancia histórica de la locación con un espíritu lúdico, moderno y sumamente fotogénico. Los invitados disfrutaron de una velada íntima donde los rincones cubiertos de vegetación y boiserie clásica sirvieron como el fondo ideal para capturar imágenes divertidas. En su cuenta de Instagram, Bárbara Diez compartió las mejores postales, y celebró: "¡Un cumple especial, una torta especial! Balloon Cake. ¡Happy birthday!". De esta manera, mostró a Manuela feliz sosteniendo la enorme pero liviana estructura de una torta de globos, con la que decidió cantar la famosa canción del cumpleaños.

Esta impactante estructura tridimensional replicó a la perfección la estética de un pastel clásico de cumpleaños, pero utilizando técnicas avanzadas de arte con globos . La base de la pieza estuvo compuesta por densos racimos de globos en tonos rosa pastel, simulando el bizcochuelo o la cobertura principal. Sobre esta base, se desparramó una abundante cantidad de globos blancos de diferentes tamaños que imitaban una suave capa de crema batida. El diseño incorporó detalles minuciosos como pequeños globos de colores esparcidos a modo de confetis o granas, delicados moños rosados entrelazados en los costados y, como broche de oro, largas figuras tubulares blancas con puntas amarillas que representaban las velitas de cumpleaños encendidas.

La impactante torta de globos de Manuela Calderón, la hija de Bárbara Diez

La verdadera torta comestible de Manuela Calderón, la hija de Bárbara Diez

Más allá de la llamativa estructura de globos, el festejo de 30 de Manuela Calderón contó con una torta comestible tradicional de gran sofisticación, para coronar el momento más esperado de la noche. En un diseño rectangular clásico y elegante de dos pisos, el pastel estaba decorado meticulosamente con detalles vintage de pastelería. Toda la superficie estuvo cubierta por un delicado trabajo de mangas con crema batida blanca, formando prolijos bordes rizados que encuadraban cada nivel. Para aportar un toque de distinción y texturas, se distribuyeron estratégicamente pequeñas esferas doradas a modo de perlas comestibles y sutiles destellos brillantes sobre la cobertura superior.

Evidenciando una celebración llena de risas, dinamismo y la calidez de su círculo más cercano, el verdadero protagonismo del momento lo ganaron las velas, iluminando la escena con una cálida luz anaranjada. La torta lució un cartel dorado con la frase "Happy Birthday" clavado en el centro, rodeado por una impresionante cantidad de velas altas y espiraladas. Esta propuesta unió la tradición con el glamour, cerrando de forma perfecta e íntima una noche inolvidable para la joven.

​ La impactante torta de globos de Manuela Calderón, la hija de Bárbara Diez

La doble propuesta para el cumpleaños de Manuela Calderón, la hija de Bárbara Diez, reflejó a la perfección el sello de alta gama y la originalidad que se caracteriza en la vida de la organizadora nupcial. Entre la espectacularidad de la torta de globos y la elegancia clásica del pastel comestible, la celebración logró fusionar el arte conceptual moderno con la calidez de las tradiciones familiares más profundas.

A.E